Una conocida cafetería de Zaragoza confirma el día de apertura de su cuarto local: "¿Habrá un quinto?"

Zaragoza sigue dando la bienvenida a nuevos negocios hosteleros que llegan a la capital aragonesa para ofrecer una propuesta novedosa y distinta al resto. La ciudad ha vivido el 'boom' de diferentes tendencias gastronómicas. Primero fueron las hamburgueserías y ahora es el turno de las cafeterías de especialidad. Rara es la calle o el barrio de la ciudad que no cuenta con un negocio de este tipo. Zaragoza es ciudad de café y la acogida por parte de los zaragozanos a este tipo de negocios ha sido inmejorable.

Una de las cafeterías de especialidad que atraviesa un momento dulce es sin duda Veintiuno Coffe. Tras el anuncio hace un par de semanas de la apertura de su cuarto local, el establecimiento ha confirmado el día exacto de la apertura en su perfil de Instagram. Veintiuno Coffee abrirá el próximo lunes 30 de marzo en la calle Antonio Candalija 3, a escasos metros de la calle Alfonso.

¿Un quinto local?

Este será el cuarto establecimiento de Veintiuno Coffee en Zaragoza, que empezó su andadura en los alrededores de la Plaza San Francisco hace más de una década, después abrió su segundo local en la calle Albareda y el tercero el pasado verano en la calle Lagasca. Además de la nueva cafetería de especialidad en la calle Antonio Candalija 3, la empresa prevé seguir expandiendo su dominio por la capital aragonesa en los próximos tiempos tras como confirma en su perfil de Instagram.

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Veintiuno Coffee va a coger el legado de una de las cafeterías históricas de Zaragoza como fue Ceres, que cerró sus puertas hace unos meses tras siete años acogiendo a vecinos y turistas en el corazón del Casco Histórico. El nuevo inquilino ya trabaja a destajo para poder abrir próximamente y ya se puede ver el logo y nombre de la empresa en el toldo. Se trata de una zona con mucha actividad en el sector de la restauración ya que en la misma calle se encontrarán el nuevo Veintiuno Coffee, Pizzería Leone, Doña Hipólita y Bascake Zaragoza.