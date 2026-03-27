Continúa el idilio de la ONCE con Zaragoza: el Cupón Diario deja un premio total de 175.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado por segundo día consecutivo cinco premios de 35.000 euros en Zaragoza, en el sorteo celebrado ayer 26 de marzo. Francisco Alcubierre González, vendedor de la ONCE en el Polígono de Cogullada (Restaurante Torrejón), Ciudad del Transporte y San Juan de Mozarrifar, ha sido el encargado de repartir la suerte. Francisco ha expresado su entusiasmo por haber podido compartir esta alegría con sus clientes.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Francisco Alcubierre González, vendedor de la ONCE en el Polígono de Cogullada (Restaurante Torrejón), Ciudad del Transporte y San Juan de Mozarrifar, ha sido el encargado de repartir la suerte / ONCE

Resaca tras el millonario premio de Zuera

Además, Zaragoza todavía tiene muy reciente otro golpe de suerte histórico con la ONCE. El pasado 19 de marzo, coincidiendo con el Cupón Extra del Día del Padre, la localidad de Zuera recibió el gran premio de 17 millones de euros gracias al número 72181 y la serie 72, en un sorteo que convirtió al municipio en epicentro de la fortuna en Aragón. A ese premio principal se sumaron otros 99 cupones premiados con 40.000 euros, por lo que el reparto total rozó los 21 millones de euros.

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El encargado de repartir aquella lluvia de millones fue el vendedor de la ONCE José Antonio Durnes, muy conocido en Zuera, donde la noticia se vivió con enorme emoción entre vecinos y clientes habituales. Ese premio extraordinario y los nuevos cupones agraciados en Zaragoza confirman la excelente racha que vive la provincia en los sorteos de la ONCE, dejando premios millonarios en apenas unos días y repartiendo ilusión tanto en pequeños municipios como en distintos barrios y puntos de venta de la capital.