Crece la "inquietud e incertidumbre" entre los 82 trabajadores de Mercazaragoza: "¿Cómo hemos llegado a esta situación tan grave?"

"¿Cómo se ha llegado a esta grave situación ? ¿Por qué decisiones adoptadas han desembocado en un escenario en el que clientes, especialmente el más importante, están abandonando Mercazaragoza?". Así de contundentes se han mostrado este viernes los representantes del comité de empresa de Mercazaragoza, de los sindicatos GSTramer y U.G.T, para manifestar su "preocupación" e "inquietud" ante la delicada situación que atraviesa la sociedad que comparten el Ayuntamiento de Zaragoza (con el 51% del accionariado) y la entidad estatal Mercasa (49%), publicada en exclusiva por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Esta viene motivada por la pérdida del mejor cliente del matadero, JG Global, que se marchó en octubre de 2025, y que provocó en solo tres meses un agujero en 1,2 millones de euros en los ingresos del matadero y en las cuentas de la propia sociedad, que de forma provisional anticipa que cerrará el año pasado con déficit por primera vez en su historia.

"Desde el comité de empresa de Mercazaragoza, queremos trasladar públicamente nuestra profunda preocupación por la situación que se está generando en torno a la actividad y el futuro del servicio. En las últimas horas se están produciendo informaciones y valoraciones que están generando incertidumbre entre la plantilla, sin que se haya ofrecido una explicación clara, completa y transparente a los representantes de los trabajadores", exponen ambos sindicatos en un comunicado oficial del comité de empresa.

A su juicio, "las consecuencias de esta situación están poniendo en riesgo 82 puestos de trabajo, generando una lógica inquietud entre los trabajadores y trabajadoras, que ven amenazada su estabilidad laboral sin disponer de información suficiente". Un contexto preocupante en el que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Mercasa están trabajando desde hace meses, sobre todo en la búsqueda de un nuevo cliente, o varios, que cubran el vacío dejado por JG Global. Esta empresa movía casi el 40% de la producción del matadero, y este a su vez representa más del 60% de la facturación de toda la sociedad.

"Resulta especialmente preocupante que se estén manejando cifras y planteamientos que no han sido trasladados ni explicados al comité de empresa", ha añadido el comité de empresa, que ha querido además "dejar claro que esta situación no puede recaer ni justificarse en el convenio colectivo vigente, que en ningún caso es el origen del problema ni debe ser utilizado como argumento para trasladar responsabilidades a la plantilla".

"Desde el comité de empresa consideramos imprescindible que se actúe con la máxima responsabilidad, aportando información clara y veraz, y situando en el centro a los trabajadores y trabajadoras afectados", han añadido los representantes de la plantilla, que además recuerdan que "la prioridad debe ser garantizar los puestos de trabajo y la estabilidad de la plantilla, en aras de mantener un servicio publico que Mercazaragoza lleva ofreciendo a la ciudad durante décadas, evitando que las consecuencias de decisiones mal gestionadas recaigan sobre quienes no son responsables de las mismas".

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Es también una prioridad para los dueños de la sociedad, tal y como explicó a este diario el responsable municipal de Mercazaragoza, y también vicepresidente de la sociedad, Ángel Lorén, quien confía en dar con una solución pronto con algunas de las líneas de trabajo en la que ya se están aplicando. Sin olvidar que el compromiso con el empleo público no se verá alterado. "Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y del empleo, y exigimos que se adopten las medidas necesarias para dar una solución a esta situación desde el diálogo, la transparencia y la responsabilidad", han remarcado por su parte desde el comité.