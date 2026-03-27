Los entresijos de la negociación por el Acuario de Zaragoza: un modelo de "éxito" entre dos familias con historia de Zaragoza y Valencia

El único edificio de la Expo 2008 que no cerró ni un solo día desde su estreno, el Acuario fluvial de Zaragoza, ha sufrido dos varapalos importantes en sus casi 18 años de vida. El primero, el abandono de Aquagestión, la primera empresa que se ocupó de su gestión y que renunció a la misma porque lo consideraba inviable económicamente, dando paso a que cogiera las riendas Parque de Atracciones de Zaragoza, propiedad de la familia Morte, a partir de septiembre de 2012.

El segundo, la salida anunciada por esta empresa zaragozana por un problema de relevo generacional en una empresa venida a menos que acaba de entrar en concurso voluntario de acreedores. Dos reveses en su dilatada trayectoria que pueden desembocar en la misma solución: un cambio de manos y quizá de rumbo para una instalación que presume de ser el acuario fluvial más grande de Europa.

Hace catorce años, el golpe de timón le salió bien al edificio emblemático del meandro de Ranillas. Esa apuesta que Aquagestión consideraba ruinosa, que no llegaba a 60.000 visitantes al año y con unos altos costes de mantenimiento, acabó duplicando su afluencia y ahora ya atrae a más de 120.000 usuarios anuales. Gracias a que Parque de Atracciones de Zaragoza cogió las riendas con un nuevo modelo que se considera de "éxito" actualmente.

Esa concesión huérfana de gestor acabó recibiendo una inversión en mejoras de 700.000 euros, con la creación de una cafetería y la reforma del restaurante en la azotea que abrió la puerta a una fuente de ingresos adicional y a la vía de los eventos, territorio inexplorado hasta el momento. Introdujo alicientes para el usuario como adquirir billetes combinados con el parque de atracciones de la ciudad o los barcos que en sus inicios todavía surcaban un Ebro navegable, y apostó por atraer a los más pequeños potenciando las visitas escolares e iniciativas que arrastraban a más público y de todas las edades. Así ha conseguido que 14 años después de aquel 1 de septiembre de 2012, este activo no sea una losa, sino más bien un flotador al que agarrarse con fuerza.

Pero su evolución le ha llevado a otro giro inesperado para las instalaciones de la Expo, ya que la matriz que lo sostenía todo, el grupo empresarial que lidera Jesús Morte, se ha caído como un castillo de naipes y ahora parece no ser capaz de sostener ni su puntal básico como es el parque de atracciones de la ciudad. Otra concesión a la que quizá se vea abocado a desprenderse también. Morte no ha encontrado en su entorno más próximo a nadie que le coja el relevo tras décadas y décadas de bonanza económica y esplendor, que le convirtieron en una de las sagas más reconocibles de la ciudad.

Ahora los problemas económicos y su decisión de desprenderse del Acuario fluvial de Zaragoza puede desembocar en la entrega de este importante activo a otra saga familiar muy reconocible en Valencia, como es la familia Calabuig. Eugenio Calabuig es el alma mater de Fucsa (Fomento Urbano de Castellón, S.A.), la empresa fundada por el empresario castellonense que se encarga de la gestión y explotación, bajo el paraguas de la firma Avanqua, del mayor acuario de Europa, el Oceanográfic de Valencia, instalado junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este, al igual que el de Zaragoza, se dedica al cuidado, investigación y bienestar de cientos de especies diferentes, además de ser uno de los espacios de ocio más conocidos de la capital del Turia.

Eugenio Calabuig es el administrador único de Fucsa, la sociedad patrimonial nacida en Castellón que aglutina los negocios de la familia Calabuig, y que está detrás del grupo Global Omnium y Aguas de Valencia, que preside desde hace años y que es la firma que gestiona el abastecimiento del agua en la capital del Turia y más de 300 municipios. Su trayectoria es dilatada y, aparte de su proximidad en el pasado con la exalcaldesa Rita Barberá, forma parte de una saga más conocidas de la Comunidad Valenciana y que está expandiendo sus apuestas más allá del territorio. El acuario de Zaragoza sería una primera incursión en la capital aragonesa, si fructifican las negociaciones que ya han comenzado con la empresa de Jesús Morte.

Dos sagas de empresarios conocidos en sus respectivas comunidades que les une ahora sus intereses por la gestión y explotación de acuarios como los de Zaragoza y Valencia, Morte por desprenderse del negocio que ha regentado durante casi 14 años y Calabuig por ampliar el que le reporta cuantiosos ingresos como el Oceanográfic, un proyecto en el que también ha contado con la participación de otro de los recintos más conocidos del mundo como es el acuario de Vancouver. Empresarios metidos en la explotación de un complejo que ofrece similitudes y diferencias que quizá acaben determinando el futuro que le espera al icono de la Expo que solo persigue un objetivo: seguir abierto y con todas las especies a salvo de los problemas económicos que acucian a quienes manejan el timón del barco.

Las claves del acuerdo

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ambas partes mantienen la voluntad de alcanzar un acuerdo para traspasar la gestión de las instalaciones del acuario de Zaragoza, y una de las cuestiones claves es dar con el armazón legal para su declaración de intenciones. Y para ello será de utilidad la fórmula escogida en 2012 para que Parque de Atracciones de Zaragoza asumiera la explotación de este icono de la Expo 2008 cuando nadie quería hacerlo. La empresa de Morte opera en el día a día gracias a un contrato de arrendamiento que ahora solo convendría modificar para, dicho coloquialmente, formalizar el cambio de inquilino.

La sociedad que es propietaria del edificio, Expo Zaragoza Empresarial, que depende del Gobierno de Aragón, ya le ha dado el visto bueno para que entable las negociaciones con la empresa de Calabuig y con otras firmas que pudieran estar interesadas. Pero el hecho de estar legalmente atados por un contrato de arrendamiento permite una transición rápida sin la obligación de recurrir a un proceso de concurrencia competitiva para adjudicar la concesión al mejor postor.

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Esta opción dilataría mucho la salida de la familia Morte de sus instalaciones y quizá es un tiempo de espera que su empresa no tiene. Pero cualquier acuerdo deberá ir obligatoriamente avalado por la DGA, así que hay que atar muy bien las condiciones. Con la prioridad de que las especies que habitan en el acuario de Zaragoza no sufran las consecuencias en ningún momento de este galimatías empresarial inesperado, un auténtico naufragio a orillas del Ebro.