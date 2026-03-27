Una exposición única en el mundo: Mercedes-Benz y su legado en la Fórmula 1 llegan a Zaragoza

Mobility City acoge desde este viernes la exposición “Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata”, una muestra organizada por Fundación Ibercaja que reúne algunos de los vehículos de competición más emblemáticos de la historia de la marca alemana. Se trata de una exposición inédita en España y única a nivel mundial, al ser la primera vez que se presenta una colección de estas características con modelos originales procedentes del Museo Mercedes-Benz de Stuttgart.

Ubicada en el Puente Zaha Hadid, la exposición propone un recorrido circular que guía al visitante a través de diferentes ámbitos temáticos dedicados a las distintas disciplinas del automovilismo, desde los orígenes de la marca hasta la competición contemporánea. La muestra permite descubrir la evolución tecnológica, deportiva y estética de Mercedes-Benz a través de piezas únicas y prototipos históricos.

El diseño expositivo ha sido concebido para poner en valor cada vehículo como una pieza protagonista. Entre los elementos más destacados se encuentra una rampa inspirada en circuitos históricos que acoge modelos icónicos, así como una “rotonda” central dedicada a la Fórmula 1 que conecta el pasado y el presente de la competición. La escenografía se completa con iluminación de carácter teatral, proyecciones audiovisuales y recursos gráficos que refuerzan la experiencia inmersiva del visitante.

La exposición presta especial atención a la Fórmula 1, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada del campeonato, e incluye también exclusivos vehículos de rally y DTM, protagonistas de algunos de los campeonatos de turismos más prestigiosos del panorama internacional. El recorrido expositivo pone en valor el legado de las conocidas como “Flechas de Plata”, denominación histórica que hace referencia a los icónicos monoplazas de competición de Mercedes-Benz, símbolo de innovación, velocidad y excelencia técnica en el automovilismo desde sus inicios.

Mercedes-Benz y su legado en la competición llegan a Mobility City / Miguel Ángel Gracia / Miguel Ángel Gracia

Además del valor histórico y deportivo de las piezas expuestas, “Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de plata” establece un diálogo entre dos referentes arquitectónicos internacionales: Mobility City, en Zaragoza, y el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, ambos concebidos como espacios de referencia en la divulgación de la cultura del automóvil y la movilidad.

La inauguración ha contado con la participación de representantes de Fundación Ibercaja, quienes han destacado la relevancia de esta muestra como una oportunidad única para acercar al público español la historia de la competición automovilística desde una perspectiva innovadora y experiencial. Tras la rueda de prensa, los asistentes han podido realizar una visita a la exposición.

Experiencia inmersiva

La propuesta museográfica apuesta por una puesta en escena que recrea la atmósfera de los circuitos, con iluminación focalizada, ambientación audiovisual y elementos gráficos inspirados en la identidad de la marca. Todo ello permite al visitante no solo contemplar los vehículos, sino comprender su contexto histórico y tecnológico dentro del mundo de la competición, en línea con la apuesta de Fundación Ibercaja por impulsar la programación cultural de Mobility City y consolidar este espacio como un referente nacional e internacional en torno a la movilidad y la innovación

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Mobility City celebró el pasado 20 de febrero su tercer aniversario tras haber superado el medio millón de visitantes y organizado cerca de 400 actividades desde su apertura. Un momento histórico que supuso la devolución a la ciudadanía de este espacio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid para la Expo 2008. Desde entonces, ha simbolizado el propósito de la Fundación de trabajar por y para las personas, consolidándose como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro abierto a todos los zaragozanos y visitantes.