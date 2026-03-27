Gastropasión regresa a Zaragoza por Semana Santa: recetas y menús especiales en más de 50 restaurantes
Del 28 de marzo al 6 de abril, Horeca Restaurantes propone un plan perfecto para disfrutar de la Cuaresma en distintos establecimientos de la ciudad y provincia
Platos llenos de tradición, innovación y sabor marcan la nueva edición de Gastropasión 2026, que comienza mañana con más de 50 propuestas culinarias en establecimientos hosteleros de Zaragoza y provincia. Así, hasta el 6 de abril, las jornadas gastronómicas de Semana Santa, organizadas por Horeca Restaurantes Zaragoza, volverán a sorprender con un delicioso ‘gastrotour’ que incluye recetas de bacalao, potajes de vigilia, torrijas y menús especiales inspirados en la cocina tradicional de estas fechas.
El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras, agradece la participación de los numerosos establecimientos que se han sumado una vez más a este esperado escaparate gastronómico. "Gracias a la creatividad, al buen hacer y al talento de los profesionales del sector, estamos seguros de que volveremos a superar las expectativas y que esta nueva cita culinaria será acogida con los brazos abiertos por parte de vecinos y visitantes", destaca. "Además -añade-, iniciativas de este tipo, que apuestan por el producto aragonés, son esenciales para seguir potenciando nuestra ciudad y provincia como destino turístico y referente gastronómico a nivel nacional”.
Todas las propuestas gastronómicas se pueden consultar en la web oficial de las jornadas. Los menús especiales se ofrecen a precio cerrado e incluyen bebida, manteniendo la filosofía de ediciones anteriores. Entre los numerosos platos, se encuentran canelón de bacalao con pilpil de miel, costrones y piñones; potaje de vigilia con callos de bacalao, espinaca y huevo poché; y bacalao ajoarriero a baja temperatura con Cebolla Fuentes de Ebro DOP.
Rutas gastronómicas con potajes, bacalao y torrijas como protagonistas
La ruta de potajes de vigilia plantea un recorrido amplio y variado. Así, algunos de los platos de cuchara son guiso de garbanzos ecológicos con callos de bacalao y kokotxa confitada a baja temperatura; judías blancas de Biel con callos de Ternasco de Aragón IGP y Cebolla Fuentes de Ebro DOP dulce; y potaje de garbanzos con Azafrán del Jiloca, espinaca y huevo.
Las recetas de bacalao también serán muy variadas. Entre ellas, se podrá disfrutar de bacalao gratinado con alioli sobre cama de fritada y crujiente de Jamón de Teruel DOP; kokotxas de bacalao sobre sus callos con boletus salteados y carbonara de Longaniza de Graus y borrajas de la ribera del Ebro; lomo de bacalao frito sobre chilindrón a la antigua; y sedoso de bacalao al ajoarriero con Cebolla Fuentes de Ebro DOP y tomate seco de Caspe.
Y, para terminar el recorrido, la torrija volverá a ser el postre protagonista con novedades como la torrija de pan brioche caramelizada con miel de Miraflores y helados; la torrija de hogaza campera con sirope de azafrán y helado de vainilla; la torrija tradicional en cama de natilla con frutos rojos; y la torrija frita tradicional con pan de horno de leña de Biel y Melocotón de Calanda DOP al vino tinto, entre otras muchas propuestas dulces.
Compromiso con el patrimonio cultural gastronómico
Horeca Restaurantes Zaragoza también destaca que estas jornadas contribuyen a mantener vivas muchas de las recetas tradicionales de la Cuaresma, que forman parte del patrimonio cultural gastronómico. “Gastropasión apuesta por nuestro territorio y sus productos para presentar una oferta culinaria que combina tradición y vanguardia, recuperando sabores que son parte de nuestra historia”, subraya Lasheras.
La asociación de restaurantes organiza estas jornadas en colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza-Zaragoza Turismo.
Asimismo, cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Turismo de Aragón, ‘Aragón, Sabor de Verdad’, D.O. Campo de Borja, Cervezas Ambar, Coca-Cola, Repsol, CaixaBank, Cafés El Criollo, Melsa, Dr. Schär, Aragón Robotics, MAS Prevención, Grupo Usieto, Quatra, Heraldo de Aragón – Con Mucho Gusto, bonÀrea, Sillería Aragonesa, Aragón Territorio AOVE, IGP Ternasco de Aragón, AJ CASH, Daxia, TGT, Eco Advance y Makro.
Restaurantes participantes
Este es el listado de restaurantes participantes en la nueva edición de Gastropasión 2026, en sus diferentes gastrorutas:
Torrijas
- + Albarracín
- Amontillado Winebar
- Blasón del Tubo
- Carnívoro Wine&Grill
- El Caserío de Biel
- Flash Alagón Gastrobar
- Gastronolasco
- Hotel Restaurante Casa Marzo
- Hotel Restaurante Don Jaime 54
- Hotel Restaurante El Patio
- Hotel Silken Reino de Aragón
- Olé Zurita
- La Scala
- Parrilla Albarracín
- Parrilla Nardone
- San Siro
- Smooth Gastro Bar
- Viñedos
- Vita Taberna Gastronómica
Recetas de bacalao
- + Albarracín
- Blasón del Tubo
- El Burgolés
- El Caserío de Biel
- El Truco
- Flash Alagón Gastrobar
- Hotel Restaurante Casa Marzo
- Hotel Restaurante El Patio
- Hotel Silken Reino de Aragón
- La Clandestina
- La Doris Gastrotaberna
- La Rinconada de Lorenzo
- La Scala
- Líquidos Cervecería
- Parrilla Albarracín
- San Siro
Potajes de vigilia
- Blasón del Tubo
- Cafetería Palacio de la Aljafería
- Celebris
- El Caserío de Biel
- Esixto
- Hotel Restaurante El Patio
- Hotel Silken Reino de Aragón
- San Siro
Menús especiales
- Aragonia Palafox
- Blasón del Tubo
- El Caserío de Biel
- El Salvador - Hotel Salvevir
- Hotel Restaurante El Patio
- Hotel Silken Reino de Aragón
- La Bodega de Chema
- Mesón Los Cántaros
- Molino de San Lázaro
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