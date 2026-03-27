La historia de la antigua marisquería de Zaragoza y su reapertura 'maldita': "Hay malestar en el barrio"

Hay espacios en los barrios que conservan la memoria de varias generaciones y hay otros que se convierten con el paso del tiempo en motivo de reivindicación constante por parte de los vecinos. En el caso de la antigua marisquería del Mercado del Pescado de la avenida Navarra de Zaragoza, este espacio reúne estas dos características. El restaurante abrió sus puertas en 1960 y las cerró en 2014 tras agotar la concesión administrativa. Y desde 2018 han sido varias las veces en las que el ayuntamiento ha anunciado la reconversión de la sala para ampliar el centro cívico, pero a día de hoy esos planes todavía están sobre el papel.

La historia de este inmueble se remonta a los años 50 del siglo pasado. Por cuestiones higiénicas y de espacio, el consistorio consideró necesario construir un nuevo mercado dedicado a la venta de pescado, lo que hasta entonces se hacía en la plaza Santo Domingo, en lo que hoy es el Teatro del Mercado. El inmueble fue diseñado en 1957 por el arquitecto Marcelo Carqué Anyesa, siendo alcalde de Zaragoza Luis Gómez Laguna, quien ordenó que la redacción del proyecto se realizara en el menor tiempo posible. En 1958 se adjudicaron las obras a la empresa Entrecanales y Tavora SA. Los trabajos costaron 8.238.480 pesetas, lo que equivalen a 2,5 millones de euros de hoy teniendo en cuenta la inflación.

El emplazamiento del nuevo mercado se debió a dos motivos principales: la disponibilidad de espacio suficiente como para realizar ampliaciones en caso de que fuera necesario y la cercanía de la parcela a las principales rutas de transporte que pasaban por Zaragoza y a través de las cuales llegaba el pescado a la ciudad desde los puertos del Cantábrico y el Mediterráneo. Desde allí salía la carretera del norte de España y estaba además la estación de tren de Caminreal, hoy reconvertida en la estación intermodal de Delicias.

Así era el mercado del pescado en 1960. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

El nuevo mercado y la marisquería se inauguraron el 18 de julio de 1960 y en 1961 obtuvo el premio de arquitectura Ricardo Magdalena. La entrada al edificio se realizaba a través de un gran vestíbulo desde el que se accedía al bar, a la oficina bancaria y a la lonja propiamente dicha. Los 19 puestos de exhibición y venta de productos se disponían en torno al espacio circular destinado al público. Así conseguía que no hubiera diferencias ni preferencias en cuanto a la visibilidad o al acceso de ninguno de ellos.

Centro cívico

Pese a lo innovador de su diseño y la funcionalidad de la que se dotó a este espacio, en los años 80, con la apertura de Mercazaragoza, el mercado del pescado de la avenida Navarra cayó en desuso. Justo en aquella década el consistorio apostó por descentralizar la cultura y aumentar los cauces de participación vecinal a través de la creación de nuevos equipamientos en los barrios, como eran los centros cívicos. Algunos se construyeron desde cero y, en otros casos, como este, se acondicionaron infraestructuras ya existentes.

Así, el antiguo mercado se reconvirtió entre 1986 y 1987 en el centro cívico de Delicias pero la marisquería siguió funcionando puesto que tenía un contrato en vigor, ya que la concesión administrativa se concedió para un plazo de 50 años y 4 de prórroga, un plazo que se agotó en 2014, cuando este restaurante cerró sus puertas. Desde entonces este espacio permanece sin uso aunque ha conservado fielmente su aspecto exterior, ya que en la reforma integral de 2012 esta zona se dejó intacta.

Proyecto de reconversión de la antigua marisquería del año 2018. / Ayuntamiento de Zaragoza

En 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces en manos de Zaragoza en Común, desveló sus planes para reconvertir la antigua marisquería y darle uso a los 300 metros cuadrados con los que contaba esta cantina. Según anunciaron el entonces concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, y la presidenta de distrito de Delicias, Arantza Gracia, la inversión prevista era de 422.892,20 euros y el plazo de ejecución previsto era de 8 meses. El proyecto entonces pasaba por integrar estas dependencias en el centro cívico, sumando un aula y nuevos salones, así como la casa de la juventud.

En año electoral, el proyecto quedó en los cajones del consistorio y se retomó en 2022 ya por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos, con Jorge Azcón como alcalde. El valor estimado del contrato de obras ascendió entonces hasta los 608.922,48 euros (IVA incluido) pero ninguna empresa pujó por la licitación, así que el concurso se declaró desierto. En 2023, ya con Natalia Chueca al frente del consistorio, esta anunció que iban a retomar los planes para acondicionar la antigua marisquería, esta vez por 760.000 euros. Pero jamás se supo.

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El proyecto fue pasando de presupuesto en presupuesto hasta que ahora el Gobierno lo ha modificado para volver intentar su adjudicación. El plan ya no incluye integrar la casa de juventud pero sí ampliar los espacios del centro cívico. Desde la asociación vecinal de la avenida Navarra, Manuel Alonso pide compromiso esta vez para que la reforma de este antiguo restaurante salga a la luz. "En la última junta de distrito se volvió a recordar la necesidad de ese proyecto se ejecute porque desde 2020 los distintos ayuntamientos se han dedicado a dar una patada para delante. Hay malestar en el barrio, a ver si esta vez es la definitiva", explica.