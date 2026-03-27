El IPC escala al 3,3% en Aragón y castiga al bolsillo de los consumidores: “Cada día que compras suben los precios, es una pasada”

El carro de la compra pesa hoy un poco más que ayer, y no por lo que puede llevar dentro, sino por lo que cuesta llenarlo. Marzo ha traído una nueva subida de precios para los consumidores aragoneses, con el IPC escalando en España hasta el 3,3%, un punto más que el mes anterior, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística. Detrás, una vez más, el encarecimiento de los carburantes, muy ligado al conflicto en Oriente Próximo iniciado el pasado 28 de febrero.

La teoría se entiende fácil. La práctica, no tanto. Basta con darse una vuelta por el Mercado Central de Zaragoza para comprobarlo. Viernes por la mañana, pasillos llenos y bolsas en mano. Miradas que van del género a la etiqueta del precio. En muchos casos, comprar se ha convertido en hacer más cuentas que hace unos meses. Los consumidores son conscientes de que el problema no viene de los puestos de venta. Va más allá. Los detallistas tratan de aguantar como pueden para que su clientela no se vea muy afectada.

Una clienta compra en una de las pescaderías del Mercado Central de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

“Se nota de un día para otro”, resume Rosa, mientras termina su recorrido. “Cada día que compras suben los precios. Es una pasada. Hay que hacer encajes y estar todo el día mirando. Es lo que toca. Nos apretamos todos”, añade. Su sensación no es aislada. La idea de que, pese a medidas como la rebaja del IVA, el golpe sigue llegando al consumidor se repite en las conversaciones.

Delia acaba de pasar por la frutería y lo tiene reciente. “He notado diferencias esta misma mañana. El tomate, por ejemplo… todo está bastante más caro. Lleva tiempo así, pero ahora se nota más. Al final, los paganos somos los consumidores”. Habla de memoria: “La borraja la recuerdo a 90 céntimos y la he llegado a ver 2,90. Es una barbaridad”.

El incremento no es puntual, aporta Marcos. Para él, es una tendencia que viene de lejos. “Se nota desde hace un año. Un corte de carne que estaba a 8 o 9 euros ahora está en 14, 15 o hasta 18. Y seguirá. Mientras no se tomen medidas, esto lo acaba pagando el bolsillo”, dice. Su solución, como la de muchos, es ajustar: “Bajas calidad y cantidad para equilibrar la cesta”.

No todos lo perciben igual, al menos de momento. José Ignacio reconoce que todavía no ha notado un cambio brusco en su compra habitual, aunque matiza que llegará: “Lo que antes costaba una cosa ahora vale dos más. De ayer a hoy no se nota, pero lo notaremos en breve”. En su caso, por ahora, los hábitos de compra se mantienen.

Los comerciantes aguantan el tirón

Al otro lado del mostrador, el mensaje es más contenido, pero no mucho más optimista. Los detallistas intentan aguantar el tirón, conscientes de que cualquier subida puede espantar al cliente.

En la pescadería, Jorge Chueca, de Pescados y Mariscos Chueca, explica que, de momento, los precios apenas se han movido. “No ha subido mucho, pero como van las cosas, subirá. Todo lo que viene de lejos, por transporte, lo acabará notando”. Pone ejemplos concretos, con ligeros incrementos en productos como la dorada, la lubina o el salmón. “Si sube demasiado, no lo compramos, porque luego no se vende”, apostilla.

"Nos mantenemos apurando sin subir mucho los precios. En la lonja no he visto aumentos significativos, no nos han subido mucho los precios, por lo que tratamos de apurar sin incrementarlo nosotros", añade Jorge.

Una mujer se dispone a pagar en uno de los puestos del mercado. / RUBEN RUIZ

Una estrategia similar siguen otros puestos. Mari Carmen Pedrajas, en congelados, asegura que mantienen precios desde el año pasado. “La gente ve que no ha subido y eso se nota”. Resistir, al menos de momento, es la consigna.

En el Horno de San Blas ya hicieron un ajuste en enero. Desde entonces, aguantan: “Los clientes se quejan porque todo ha subido, pero siguen comprando. Si antes se llevaban tres barras, ahora compran dos y las estiran”, explica Gracy.

En la pollería Olga, Lorena Muñoz apunta a la misma dirección: “El pollo apenas ha subido unos céntimos, pero sabemos que esto acabará llegando. Es una cadena: transporte, gasolina, guerra… todo suma”. De momento, no percibe grandes cambios en los hábitos de compra, aunque sí más comentarios y preocupación entre los clientes.

Óscar, carnicero con más de tres décadas en el mercado, lo resume con cierta resignación: “La tendencia es subir. Que suba un poco más ya no sorprende. Aguantamos lo que podemos, pero las matemáticas son básicas”. Los clientes miran más el precio, sí, “pero siguen comprando”, matiza.