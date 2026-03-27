La AEMET prolonga la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Zaragoza: ¿Se pueden suspender las procesiones?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado en las últimas horas su pronóstico del tiempo para el comienzo de Semana Santa en Zaragoza. El organismo ha decidido mantener activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar hasta 80 kilómetros por hora al menos hasta el sábado. Un primer nivel de aviso que seguramente se prolongará hasta el domingo cuando cambie la dirección del viento y llegue una masa de frío polar desde el norte de Europa que haga caer en picado las temperaturas en todo Aragón.

El viento se ha convertido en el protagonista de las últimas horas en la Ribera del Ebro, Bajo Aragón y gran parte de la provincia de Huesca con rachas que han llegado a superar los 120 kilómetros de hora en Cerler Cogulla. El cierzo ha soplado con mucha fuerza en Zaragoza provocando algunos problemas como la caída de un árbol en Las Fuentes. Por ejemplo, en Valmadrid, a las afueras de la ciudad, se ha registrado la racha más fuerte de viento de la provincia con 98 kilómetros por hora.

La Aemet va a mantener activa la alerta amarilla hasta por lo menos el sábado por las fuertes rachas de viento del noroeste podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en Cinco Villas, Ibérica zaragozana, Ribera del Ebro, Sur de Huesca y Bajo Aragón de Teruel. La sensación térmica será inferior a los valores que marquen realmente los termómetros. Por ejemplo, en Zaragoza se esperan cielos despejados con máximas de 16/17 grados y una temperatura mínima de 6. Lo que sí es verdad es que la amenaza de lluvia en la capital aragonesa es mínima en el arranque de la Semana Santa.

El viento tiró al suelo un semáforo en la avenida Césaraugusto / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Si las rachas de viento son muy fuertes, el Ayuntamiento de Zaragoza podría activar en las próximas horas el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias. La última vez que se activó este aviso, a mediados de febrero, se cerró el tránsito a los parques de la ciudad y se recomendó a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado, cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones, toldos, retirar marcetas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su caída a la calle. También se aconsejó no caminar bajo andamios, ni refugiarse en árboles o muros.

Lo que está claro es que el viento va a marcar el comienzo de la Semana Santa en Zaragoza y va a afectar de lleno a los cofrades que plagen las calles de la ciudad. Cabe recordar que no solo la lluvia es enemiga de las procesiones. También el extremo calor y el viento pueden hacer que se suspendan algunos recorridos o al menos que las hermandades se planteen si sacan a posesionar sus pasos titulares. Y es que hay imágenes que llevan palios muy grandes, como la Virgen del Dulce Nombre de la cofradía de La Humildad, que pueden sufrir en caso de rachas muy fuertes, motivo por el que hay que tener el cierzo siempre en cuenta a la hora de salir o no hacerlo

Procesión de la Elevación el pasado Jueves Santo / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Estas son todas las procesiones en Zaragoza desde hoy hasta el domingo.

Viernes de Dolores

Vía Crucis Despojado

Procesión Parroquial Crucifixión

Vía Crucis Negaciones

Vía Crucis Parroquial Oración en el Huerto

Sábado de Pasión

Pregón de la Semana Santa en el que participan todas las Cofradías, Hermandades y Congregaciones de Zaragoza

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