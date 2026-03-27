Los médicos del futuro, ante su gran decisión: “¿Y si la lío y dentro de diez años no soy feliz con lo que hago?”

El salón de actos del Hospital Universitario Miguel Servet ha reunido a más de 250 futuros médicos que se plantean están días una decisión que marcará sus respectivas carreras profesionales. El pasillo que conecta con la sala ha llevado más ruido del habitual, con corrillos y miradas que iban y venían y conversaciones a media voz.

Los futuros residentes han pasado por la XI Jornada de Puertas Abiertas del Sector Zaragoza II con una idea clara: intentar poner algo de orden en uno de los momentos más inciertos de su carrera. “¿Y si la lío y dentro de 10 años no soy feliz con lo que hago?”. Los médicos del futuro se enfrentan a un proceso un poco duro, “pero también divertido”, como ha comentado Rocío Lucena, una de las asistentes, durante la mañana tratando de restar trascendencia a una decisión que puede cambiarlo todo.

"En este momento te planteas muchas cosas y piensas en si estás tomando la decisión correcta después de tanto esfuerzo. Es un proceso un poco duro, pero también divertido", detalla Rocío.

Y es que elegir especialidad, y también destino, no es un trámite más. Es una decisión que pesa. Esto se ha nota durante una mañana repleta de ilusión y vértigo, ese que acompaña a quienes están a punto de cruzar una línea importante. La jornada ha estado guiada desde el principio por quienes conocen bien ese camino. El doctor Víctor M. Solano Bernad, jefe de Estudios del hospital, y el doctor Francisco J. Pablo Cerezuela, responsable de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del sector, han sido los encargados de recibir a los asistentes y explicarles los entresijos del hospital de referencia en Aragón.

Durante la jornada, los sanitarios han podido conocer el hospital y su modelo basado en volumen asistencial, rotaciones y diversidad clínica. El centro ofrece 144 plazas de formación sanitaria especializada, distribuidas en 42 especialidades médicas y 4 de enfermería, entre ellas como novedad está la incorporación de la nueva especialidad MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, cuya primera promoción comenzará este 2026.

El salón de actos del hospital Miguel Servet estaba abarrotado. / RUBEN RUIZ

Pero, más allá de los datos, el pulso de la jornada ha estado en los pasillos. “Existen muchas incertidumbres. Depende de la nota, de lo que cojan los demás…”, reconoce Lucía Calavia. Lo dice sin dramatizar, pero con la sinceridad de quien lleva días dándole vueltas: “Está siendo un proceso extraño. Hay días que me levanto con muchas dudas y otros digo que voy a ver hospitales y que sea lo que Dios quiera”.

Especialidad o destino

Lucía quiere ser traumatóloga, pero tampoco quiere atarse demasiado a un sitio. “Prefiero especialidad antes que trabajar en un lugar concreto”, explica. Aun así, el calendario aprieta: “El inicio de abril está ahí. Empiezan los nervios. Y luego todo lo demás: encontrar piso, organizarte…”.

Ese equilibrio entre vocación y realidad también aparece en el discurso de muchos de sus compañeros. Daniel Ferreres, por ejemplo, lo tiene algo más claro. “Estoy expectante, a ver qué nos cuentan para tener una visión amplia”, comenta. En su caso, la decisión de especialidad está tomada: “Me gustaría hacer Medicina de Familia y Comunitaria. Estoy contento con mi nota”. Ahora el foco lo pone en el dónde: “Miro los lugares en los que está. He estado ya en la jornada del hospital Clínico y quiero ir también a las del Royo Villanova”.

No todos llegan con ese nivel de certeza. Irene Esparza admite que está en ese punto intermedio en el que casi todo sigue abierto. “Es un proceso un poco cargante, sobre todo si no tienes claro qué quieres hacer, como me pasa a mí”, cuenta. En su caso, jornadas como esta ayudan a aterrizar ideas. “Vas hablando con gente, preguntas dudas… al final buscas lo que cuadra contigo”.

Tiene buenas sensaciones con su nota y sabe que podrá elegir algo que le guste, pero la decisión no está cerrada. “Estoy entre familia y endocrinología”, dice. Y aunque asegura que ahora está tranquila, reconoce que el momento real aún no ha llegado: “Cuando tenga que elegir de verdad, me entrarán los nervios. Ahora está todo en el aire”.

Los asistentes esperan a que comience la jornada. / RUBEN RUIZ

En lo que sí coinciden casi todos es en una cosa: pesa más la especialidad que el lugar. Al menos, de entrada. Luego entran en juego factores como la cercanía, la calidad de vida o las oportunidades, que también terminan inclinando la balanza.

“Todo el mundo dice que el posMIR es más duro que la preparación”, añade Rocío Lucena. Tras años centrados en los exámenes, el escenario cambia de golpe. “Te hace plantearte muchas cosas. Si estás tomando la decisión correcta después de tanto esfuerzo. Tengo mi nota… ¿y ahora qué hago?”, resume con claridad.

En su caso, la prioridad también es la especialidad, aunque con matices. “Mi favorita es otorrinolaringología, pero depende de la nota, de cómo vayan las cosas este año”, indica. Y mientras tanto, intenta quedarse con la parte más llevadera del proceso: “Es duro, pero también tiene algo de divertido. Venir aquí, juntarnos todos, explorar…”.

Más allá de cifras, programas o rotaciones, la jornada ha servido precisamente para poner cara a un futuro que hasta ahora era bastante abstracto. Ver pasillos, hablar con residentes, imaginarse con la bata puesta. Porque, en el fondo, la mayoría comparte esa sensación: más que miedo a empezar a trabajar, hay inquietud por decidir qué camino tomar.

Este viernes han podido acercarse un poco más a la respuesta. La definitiva llegará en unas semanas. Y entonces ya no habrá vuelta atrás.