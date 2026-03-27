Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, pide paciencia por los excrementos de palomas torcaces: "No se puede evitar"

La llegada de la primavera a Zaragoza no solo ha traído unas extraordinarias rachas de viento, que han llegado a superar los 80 kilómetros por hora en gran parte de la Ribera del Ebro, sino que también ha venido acompañada del regreso de las palomas torcaces. Las aves realizan una parada en la capital aragonesa en su camino migratorio hacia el norte de Europa y dejan una sucia huella durante aproximadamente un mes.

Los parques, calles, jardines y edificios son las principales víctimas de los múltiples excrementos de las palomas torcaces que se convierten en una triste decoración de la ciudad durante varias semanas. El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado en los últimos días un dispositivo extraordinario de limpieza para eliminar los excrementos mediante agua a presión.

"Estas aves más grandes y voraces que la paloma común generan suciedad al anidar y pernoctar en zonas arboladas de la ciudad. Además, el consumo de frutos de árboles urbanos como el platanero, genera una mayor producción de excrementos", analizó Tatiana Gaudes, consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Palomas en Zaragoza en una imagen de archivo / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

"Os pido paciencia"

Los operarios de Limpieza Pública ya están trabajando en los puntos más afectados -zonas cercanas al Canal Imperial, ribera del Ebro, parques, jardines y calles con mucho arbolado- siguiendo a rajatabla el dispositivo extraordinario para eliminar los excrementos mediante agua a presión. El Ayuntamiento de Zaragoza espera que los animales continúen su camino migratorio hacia el norte de Europa con el aumento de las temperaturas previsto para el mes de abril.

Mientras se trabaja para quitar los excrementos de las palomas torcaces e intentar dejar la ciudad lo más limpia posible para el comienzo de la Semana Santa, la alcaldesa Natalia Chueca también ha utilizado sus redes sociales para explicar la triste situación que vive la ciudad. "Un año más llegan las palomas torcaces a Zaragoza. Ya sabéis que supone un mes de suciedad que es difícil de evitar. Ponemos un plan de choque intensivo de limpieza en todas las calles y aceras más afectadas, pero os pido paciencia por favor porque esto responde a los movimientos migratorios de las palomas. No lo podemos evitar".

Cuál es la diferencia entre las palomas torcaces y las comunes

La paloma torcaz y la paloma común se diferencian sobre todo en el tamaño, el aspecto y el comportamiento. La torcaz es más grande y robusta, tiene el plumaje gris azulado con tonos rosados en el pecho y destaca por las manchas blancas en el cuello y en las alas, un rasgo muy visible cuando levanta el vuelo.

En cambio, la paloma común, muy habitual en ciudades y plazas, suele ser más pequeña, presenta colores más variados y oscuros y carece de esas marcas blancas tan características.

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Además, la torcaz suele vivir en zonas arboladas, parques o campos y mantiene hábitos más silvestres, mientras que la común está mucho más adaptada a convivir con las personas en entornos urbanos.