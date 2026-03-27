Natalia Chueca fija prioridades en Zaragoza de cara a las elecciones de 2027: "Este es el año de acabar proyectos"

Con los presupuestos aprobados gracias al difícil apoyo de Vox y la mirada puesta en 2027, año electoral, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reunido a todo su equipo para fijar prioridades y lanzar un mensaje claro: a las elecciones se llega con los deberes hechos, es decir, con los proyectos prometidos ejecutados, terminados y estrenados. No hay mejor carta de presentación.

La propia alcaldesa ha insistido en la importancia de cumplir con los proyectos «en tiempo y forma». La lista es larga y ambiciosa. Por delante tiene el compromiso de mantener el ritmo de las obras de la nueva Romareda, para que no haya retrasos; algo que hasta ahora ha evitado, o la reconversión de la antigua fábrica de Giesa en el Distrito del Cine, un proyecto emblemático que supone una inversión que ronda los 20 millones.

Hay más, porque este año debe finalizar la remodelación del Huerva, que devolverá a los zaragozanos las riberas, como se hizo con las del Ebro para la Expo del Agua de 2008. Este proyecto se financia gracias a las ayudas del Gobierno de Aragón y a los fondos europeos, por lo que debe cumplir los plazos marcados por Europa. Otro de los proyectos que prometió en campaña la alcaldesa es la construcción del Centro Cívico Vía Hispanidad y el Centro Deportivo Distrito Sur, a los que se suman la reconversión de la avenida Valencia, el Coso y la plaza San Miguel.

Estado de las obras de La Romareda a principios de mes. / Pablo Ibáñez

Una cuentas marcadas por los fondos europeos

La legislatura de Chueca está marcada por los fondos europeos. La ciudad ha recibido hasta 129 millones de euros para ejecutar proyectos que, de otra manera, no podrían haberse llevado a cabo, como la rehabilitación de viviendas o la reconversión del Huerva. Con fecha de caducidad, el consistorio ha ejecutado ya 120 millones, según ha explicado la alcaldesa, que ha asegurado que los nueve restantes se invertirán en tiempo y forma. «Hemos conseguido ejecutar los presupuestos y los compromisos electorales», ha subrayado la regidora, que ha admitido la complejidad que supone aumentar la partida de inversiones y cumplir con las expectativas. «El año 2026 nos exige un mayor esfuerzo porque se incrementa el presupuesto, que casi crece un 7%, por lo que exige un mayor trabajo para hacer realidad los proyectos», ha apuntado.

Reunión del equipo de Gobierno de Natalia Chueca. / JOSEMA MOLINA

Además de la ejecución de unos presupuestos que año tras año crecen y que, ejercicio tras ejercicio, se convierten en «históricos», la legislatura de Chueca está marcada por otra de sus obsesiones: la reducción de la deuda, de hasta un 36 % desde que llegó el PP a la Alcaldía en 2019 con Jorge Azcón como alcalde.

Escuchar más a los vecinos

Pero la ciudad no solo son grandes ideas, sino que se construye y se mejora desde abajo, desde la calle. En este sentido, Natalia Chueca ha admitido que hay que escuchar las reivindicaciones de los vecinos, algo que, precisamente, denunciaron que no se hacía el pasado domingo en una manifestación convocada por la plataforma Zaragoza no se vende.

«Debemos atender las pequeñas peticiones de los vecinos de cada calle y cada distrito», ha apuntado la alcaldesa, que ha señalado que deben actuar en los alcorques vacíos, las baldosas rotas o en los boquetes del asfalto y que deben hacerlo lo más rápido posible. «Tenemos que tomar nota de esas necesidades y cumplir», ha recalcado tras el encuentro con su equipo de Gobierno en el Seminario, donde sus concejales han salido con deberes, exigencias y compromisos.

Todo, ha concluido en un balance sin autocrítica, debe hacerse sin perder de vista que Zaragoza se encuentra en un proceso de transformación y a un año de las elecciones municipales.