Obras de asfaltado en el centro de Zaragoza en plena Semana Santa: estas son las calles y buses afectados

El Ayuntamiento de Zaragoza ejecutará, la próxima semana, en el paseo de la Constitución una nueva actuación de mejora y conservación de calzadas dentro del plan de choque para el asfaltado extraordinario de algunos tramos urbanos afectados por el desgaste del paso del tiempo, el alto volumen de vehículos pesados y las condiciones meteorológicas adversas de este invierno.

En este caso, el Servicio de Conservación de Infraestructuras realizará el fresado y asfaltado de casi 8.000 metros cuadrados de los carriles, tanto de entrada como de salida, del paseo de la Constitución, entre la confluencia con las calles del paseo de la Mina y de la avenida de Cesáreo Alierta, y la plaza de Basilio Paraíso.

Las máquinas actuarán sobre la calzada durante las jornadas del 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril, de lunes a miércoles, coincidiendo con las fechas previas a la Semana Santa, lo que garantiza una menor afección al tráfico, dado que la densidad de vehículos se reduce por periodo vacacional y se cuenta con la ausencia de rutas de autobús escolares que emplean este paseo para sus conexiones.

Cortes en los accesos a alguna calles

Las afecciones serán de 08.00 a 18.00 horas, se dejará un carril libre para vehículos menores de 3,5 toneladas, pero los autobuses urbanos deberán desviarse en ese horario. Para estos trabajos será necesario la reserva de espacio en la zona de estacionamiento de la intersección con la calle de San Ignacio de Loyola.

Como los trabajos se irán coordinando por tramos y de manera progresiva, en momentos puntuales los giros e intersecciones de la vía podrán estar inhabilitados durante momentos puntuales.

Se cortarán puntualmente los accesos a las calles Mefisto, Don Hernando de Aragón, Agustina Simón y San Ignacio de Loyola, y las incorporaciones desde paseo la Mina, Mariano Escar, Isaac Peral, Juan Bruil, Arquitecto Yarza y León XIII.

No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza recomienda y solicita a los ciudadanos que busquen itinerarios alternativos y se evite en la medida de lo posible la circulación con vehículo privado por el paseo de la Constitución durante las fechas señaladas.

Cinco líneas de bus sufrirán modificaciones

Sin embargo, la actuación afectará a las líneas de transporte urbano, porque las dimensiones de la maquinaria de asfaltado no permiten el paso en paralelo de los autobuses.

No obstante, los trabajos se han dividido en fases para reducir las afecciones. El lunes 30 de marzo, entre las 08.00 y las 18.00 horas, se irá ocupando por carriles la calzada en sentido salida de ciudad --de plaza Basilio Paraíso hacia avenida de Cesáreo Alierta--, garantizando el paso al tráfico rodado de menos de 3,5 toneladas, cortando el carril bici y desviando las líneas de bus afectadas, aunque se permitirá a los buses realizar el giro a la izquierda desde Tenor Fleta --sentido salida ciudad-- a Camino de las Torres.

Así, las líneas 25, 51, 38 y 40, en vez de bajar por paseo de la Constitución, se desviarán por paseo Sagasta, Tenor Fleta y Camino las Torres. Allí, la 25 y 51 siguen por Cesáreo Alierta hacia San José, mientras que la 38 y 40 giran hacia paseo de la Mina.

Por su parte, la línea 30, una vez alcanzada la plaza de Basilio Paraíso, regresará a Las Fuentes, en vez de Constitución, por Independencia, plaza de España, Coso y Asalto.

El martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, entre las 08.00 y las 18.00 horas, se irá ocupando por carriles la calzada en sentido entrada de la ciudad --de Cesáreo Alierta hacia la plaza Basilio Paraíso--, garantizando también el paso al tráfico rodado de menos de 3,5 toneladas, desviando las líneas de bus afectadas y cortando el carril bici. Se permitirá a los buses urbanos realizar el giro a la izquierda desde Miguel Servet --en sentido calle Asalto-- a Camino de las Torres.

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Así, las líneas 25, 51, 38 y 40, en vez de subir por Constitución, una vez lleguen a Camino las Torres seguirán hasta Tenor Fleta, paseo Sagasta y plaza de Basilio Paraíso para retomar sus itinerarios. En el caso de la línea 30, llegará al centro por Asalto, San Vicente de Paúl, Coso, Plaza España, Independencia y plaza de Basilio Paraíso.