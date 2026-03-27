Polémica por la instalación de una valla "divisoria" entre los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta: "Rompe con una convivencia histórica de más de 60 años"

La colocación de una valla para separar los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta, en Zaragoza, ha desatado las críticas de las familias, que se oponen "rotundamente" a esta decisión que "rompe con una convivencia histórica de más de 60 años" entre ambos centros. "Es una decisión tomada de manera unilateral y sin consulta previa", denuncian las AMPAS de ambos colegios.

La valla de la discordia, que se ha instalado este mismo viernes por decisión de la dirección del Cesáreo Alierta, ha generado malestar y se ha convertido en el tema de conversación entre padres y madres a las puertas de ambos centros cuando han ido a llevar y a recoger a sus hijos. "Se trata de una medida que segrega al alumnado y les impide pasar de uno al otro centro, en horario no lectivo. Además, se da la circunstancia que un buen número de alumnos y alumnas comparten actividades extraescolares, incluso los baños del pabellón del Doctor Azúa, donde asisten tras el horario escolar, cuando los baños del Alierta están cerrados y sus alumnos no pueden hacer uso de ellos", explican desde el AMPA del Cesáreo Alierta.

"Tampoco nos han indicado qué objetivo persigue con la colocación de dicha valla", añaden. Fuentes del Departamento de Educación indican a EL PERIÓDICO que la decisión de la dirección del Cesáreo Alierta responde a "motivos de seguridad". "Se instala para controlar mejor entradas y salidas, más cuando hay alumnos con necesidades educativas especiales", han añadido desde la consejería.

En imágenes I Instalación de la valla que separa los patios de los colegios Doctor Azúa y Cesáreo Alierta / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Las familias piden "continuar con la unidad física" de los dos patios escolares, "que contribuye a aportar cercanía entre ambos centros y mejores relaciones en la comunidad educativa de la zona", señalan. "Nuestro objetivo pasa por continuar estando juntos con el fin de seguir tejiendo relaciones fructuosas para todos, tal y como llevamos haciendo durante más de sesenta años", matizan.

El AMPA critica al equipo directivo por su decisión, "elegido de manera extraordinaria por parte del Servicio Provincial y que no cuenta con proyecto educativo de centro, por lo que este tipo de acciones no deberían contar el respaldo de las autoridades educativas", puntualizan.

Afección a la conciliación familiar

El rechazo a la valla también ha llegado en forma de comunicado por parte de las familias del Doctor Azúa, que alertan de "graves consecuencias" de la instalación de esta infraestructura. Apuntan así al "riesgo" para la seguridad y emergencias, porque señalan que la unión de patios permite "que las puertas funcionen de manera compartida como salidas de emergencia y vías de acceso para ambulancias", dicen.

También indican la "afectación" a la conciliación familiar porque "un número considerable de nuestras familias" tienen hijos escolarizados simultáneamente en ambos centros. "La división física dificultará enormemente la logística de recogida y el tránsito diario entre ambos colegios", exponen.

Del mismo modo que las familias del Cesáreo Alierta, las del Azúa señalan el "impacto" en la convivencia y las extraescolares. "Nuestros alumnos mantienen vínculos estrechos que esta valla pretende segregar de forma injustificada", dicen. "Resulta indignante que se destinen fondos públicos a una obra que genera división y hostilidad, mientras nuestros centros mantienen deficiencias estructurales urgentes que siguen sin ser atendidas por el Departamento de Educación", recalcan.

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"Las familias del Doctor Azúa defendemos la unidad física de los patios como un valor pedagógico y social que aporta cercanía y armonía a la zona. Por ello, exigimos la paralización inmediata de esta medida y la apertura de una vía de diálogo que priorice el bienestar del alumnado frente a decisiones impositivas", finalizan.