La Policía de Zaragoza pide a los conductores revisar dónde han aparcado el coche esta Semana Santa
El cuerpo municipal recomienda comprobar si el lugar de estacionamiento puede sufrir alguna modificación
La Policía de Zaragoza ha lanzado un aviso a los conductores de cara a la Semana Santa 2026, marcada un año más por la celebración de numerosos actos y procesiones que alterarán la circulación en distintos puntos de la ciudad. El cuerpo municipal recuerda que estas afecciones no solo implicarán cortes o desvíos de tráfico y del transporte público, sino también posibles cambios en las zonas de estacionamiento por necesidades organizativas o de seguridad.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Policía Local recomienda a los ciudadanos comprobar si el lugar en el que han dejado aparcado su vehículo ha sufrido alguna modificación. "Con motivo de los numerosos eventos que se van a celebrar en la Semana Santa 2026, el tránsito de muchas vías de la ciudad se verá afectado", señala el aviso, en el que también insiste en que "el espacio público puede sufrir alteraciones" para garantizar el correcto desarrollo de los actos.
Mucha atención a dónde aparcas el coche
La advertencia llega en vísperas de una Semana Santa especialmente intensa en Zaragoza, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y que cada año moviliza a miles de personas entre cofrades, vecinos y visitantes. La web municipal de la Semana Santa ya recoge la programación de 2026 y recuerda la magnitud de una cita que convierte durante varios días calles y plazas del centro en escenario de procesiones y actos religiosos.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Zaragoza alerta de las consecuencias de estas celebraciones sobre la movilidad urbana. Todos los años, el consistorio advierte de afecciones al tráfico, al transporte público y al estacionamiento, sobre todo en la zona centro y en el Casco Histórico, recomendando planificar con antelación los desplazamientos y atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local.
Con la Semana Santa de 2026 a punto de comenzar, con numerosos actos que se desarrollarán del 29 de marzo al 5 de abril, el mensaje de la Policía se dirige especialmente a quienes dejan su coche estacionado durante varias horas o varios días en la vía pública. El objetivo, evitar sorpresas y facilitar que los actos previstos se desarrollen con normalidad.
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