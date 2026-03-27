Zaragoza llora la muerte del joven fallecido en un accidente de tráfico en Tauste: "No tenemos palabras para describir el dolor"

Este pasado jueves fue otro día negro en las carreteras de Aragón. Un choque frontal entre dos turismo en la carreteras A-127 a la altura del término municipal de Tauste se saldó con un fallecido y tres heridos entre los dos vehículos.

La persona que perdió la vida Emilio Vargas, un joven de 22 años que estudiaba dirección de cocina en el IES Miralbueno de Zaragoza. Tras el suceso, el propio centro ha querido sumarse al dolor por la pérdida con un post en redes sociales donde muestran sus condolencias a la familia.

"Lamentamos informar del fallecimiento de nuestro alumno Emilio Vargas del 1H35 (Dirección de Cocina) en un trágico accidente de tráfico este mediodía volviendo a casa después de acabar la jornada en el IES", comienzan la publicación. "No tenemos palabras para describir el dolor de la comunidad educativa del IES Miralbueno. Mandamos un abrazo muy fuerte a su familia, a sus compañeros de clase y sus profes", concluyen.

También ha expresado su duelo el restaurante El Salvador de la localidad de las Cinco Villas, donde trabajaba el joven. "Hoy es un día muy triste", empiezan su carta abierta en Facebook. "Siempre es duro despedir a una persona, pero más aún cuando se trata de un compañero. Estuviste con nosotros solo unos meses, pero fueron suficientes para que todos conociéramos la gran persona que eras: buen compañero, siempre dispuesto a ayudar y con una pasión enorme por la cocina".

"Hoy hay tristeza, lágrimas y rabia, se apoderan de todos nosotros,porque eras uno más de los nuestros. Amabas la cocina y estamos seguros de que habrías llegado a ser un gran chef, pero ese camino se ha truncado demasiado pronto. Nos quedamos con tu recuerdo: las horas compartidas entre fogones, las risas y todos esos momentos que siempre vivirán con nosotros", continúan.

Noticias relacionadas

Y cierran: "Emilio, nunca debiste partir tan pronto. Te quedaba mucho por aprender y también mucho por enseñarnos. Sabemos que, de alguna manera, seguirás entrando en esta cocina a contarnos tus historias, como hacías siempre".