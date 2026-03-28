Adiós a un mítico bar del centro de Zaragoza: da un giro para centrarse en el brunch y el café de especialidad.

Adiós al Café Nolasco tal y como lo conocíamos. El popular establecimiento del centro de Zaragoza inicia una nueva etapa con cambio de nombre e imagen. A partir de ahora, pasa a llamarse One Cup Bistro Zaragoza, un giro con el que refuerza su apuesta por el brunch, el café de especialidad y una oferta gastronómica pensada para disfrutar a cualquier hora del día.

La renovación llega acompañada de una propuesta culinaria actualizada, con platos como huevos benedictinos, tostadas de aguacate, tostadas de pastrami, ensaladas y otras opciones, como hamburguesas y sandwiches. Todo ello acompañado de la que será una de las señas de identidad a partir de ahora: el café de especialidad.

En esta nueva fase, One Cup Bistró Zaragoza pone el foco en su oferta de bebidas. El establecimiento destaca sus cafés de especialidad, sus lattes especiales y sus versiones frappé, con más de veinte combinaciones distintas.

Interior del antiguo Café Nolasco, que cambia de nombre e imagen. / CAFÉ NOLASCO

La esencia del Nolasco se mantiene

Desde el propio local, situado en la calle San Jorge (junto a la plaza San Pedro Nolasco), presentan el cambio como "un giro de 180 grados", aunque matizan que la transformación no supone una ruptura total con el pasado, sino una evolución del concepto que ya conocían muchos de sus clientes.

Pese a la renovación del nombre y de la propuesta gastronómica, el establecimiento asegura que mantendrá parte de la esencia que lo ha convertido en un punto de encuentro habitual en la ciudad. Así, seguirán presentes los tardeos, las cervezas y vinos con amigos y las copas tranquilas que durante años han formado parte del ambiente del Café Nolasco.

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Con este cambio, One Cup Bistro Zaragoza busca consolidar una nueva identidad sin perder el vínculo con la clientela que ha acompañado al negocio a lo largo de su trayectoria. El restaurante invita ahora a los zaragozanos a acercarse para descubrir todas las sorpresas de esta nueva etapa.