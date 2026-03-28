'El busto es mío': la iniciativa que permite conocer los tesoros del Archivo Universitario de Zaragoza

Zaragoza está plagada de rostros de estatuas y bustos de personajes ilustres de la ciudad, un hecho que han aprovechado desde el Archivo Universitario para volver a desempolvar los documentos que guarda el campus público aragonés. Y es que muchas de las celebridades hoy en día homenajeadas a pie de calle estudiaron y se formaron en las aulas de la Universidad de Zaragoza.

Así se ha fraguado la última edición de Los tesoros del Archivo, una serie de publicaciones con las que la Universidad de Zaragoza quiere dar a conocer, de forma pedagógica, las curiosidades y las historias que se esconden entre los miles de folios que forman parte del fondo documental de la institución. El nombre de esta nueva iniciativa lo dice todo: El busto es mío.

Bajo este título, las profesionales del Archivo Universitario de Zaragoza hacen un recorrido por los bustos de todas las personalidades que estudiaron en el campus público y de las que se guarda algún tipo de documento. Es el caso, por ejemplo, de Santiago Ramón y Cajal, Basilio Paraíso o María Moliner y otros menos conocidos, como Fernando Soteras o Marcos Zapata.

Miguel Catalán. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

«Mediante tres vídeos, que muestran tres recorridos urbanos por Zaragoza, establecemos una relación entre las figuras representadas en los monumentos y los documentos que de ellos conservamos en el Archivo y son memoria de su paso por la universidad», explican desde la institución.

Los recorridos planteados son tres. El primer itinerario comienza junto a la plaza de toros, donde se erige el busto de Nicanor Villalta. «Del torero aragonés conserva el Archivo documentación relacionada con los actos previos a la conmemoración del centenario de la muerte de Goya, que se celebró en 1928», unos festejos que entre otras cuestiones incluyeron una corrida goyesca.

Las rutas

En concreto, el archivo conserva el contrato «adoptado por la Asociación de Matadores de Toros y Novillos y aceptado por don Nicanor Villalta» para la celebración de la corrida y una carta en la que el propio torero solicita entradas para el evento.

Este primer recorrido planteado sigue por el paseo María Agustín y Pamplona hasta llegar al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En el vestíbulo de este impresionante edificio se exhibe el busto de uno de los alumnos «más ilustres» que ha tenido el campus, el héroe de la independencia cubana, José Martí, que estudió Derecho en la capital aragonesa. El Archivo conserva el expediente académico del político y escritor y está considerado como uno «de los tesoros documentales» de este fondo.

Junto al Paraninfo se encuentra la que en los últimos años ha sido renombrada como Gran Vía de Santiago Ramón y Cajal y donde se colocó un enorme busto en recuerdo del ilustre científico, que cuenta con otra efigie en los jardines del Hospital Provincial. En el Archivo se guarda con mimo su expediente académico, su oposición a premio de asignatura y su expediente personal, «testimonio de los servicios desempeñados en la Universidad de Zaragoza». Este recorrido incluye también los bustos de Basilio Paraíso, en la plaza del mismo nombre, y de Julio Monreal y Ximénez de Embún, Mariano de Cavia, Marcos Zapata y Fernando Soteras, conocido como Mefisto, quien fue estudiante de Veterinaria de la universidad. Estos cuatro están en la plaza Aragón y de todos se conserva algún documento o expediente.

Antonio Beltrán. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Esas son las personalidades que abarcan el primer itinerario diseñado. Los otros dos contarán también con videos explicativos que se publicarán proximamente y, entre otros, incluyen nombres como el de María Moliner, que tiene un busto en el campus San Francisco y de la que se conservan sus notas, Antonio Beltrán, Miguel Catalán, Doctor Cerrada, quien fue alcalde de Zaragoza, Miguel Asín y Palacios y Eduardo Ibarra, todos nombres además presentes también en el callejero de la capital aragonesa.

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El tercer recorrido de El busto es mío cruza el río y comienza en el parque de Macanaz, donde esta el busto de Demetrio Galán Bergua. Se incluyen también en este treyecto ilustres como José Sinués y Ángel Sanz Briz.