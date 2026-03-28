Las claves del conflicto legal de las piscinas y los pabellones de Zaragoza: ertes, pulso y contratos cercanos a los 8 millones

La amenaza de cierre de algunas de las principales piscinas y pabellones de Zaragoza, que el ayuntamiento rechaza categóricamente, tiene una serie de aristas que se han ido enquistando en los últimos meses hasta que, esta misma semana, las dos empresas gestoras han planteado un primer erte que afectaría a 50 trabajadores y que dejaría en una situación muy comprometida al Alberto Maestro, al Tenerías y al Palafox, pudiendo luego escalar el conflicto hasta el Siglo XXI y el José Garcés, así como a 12 piscinas de verano. Estas son las claves.

Contratos que vencen. El ayuntamiento sacó en 2022 un contrato para el control de accesos, el mantenimiento y los socorristas en cinco complejos deportivos municipales, divididos en cuatro lotes (Alberto Maestro-Tenerías, Palafox, Siglo XXI y José Garcés). Todos ellos fueron adjudicados a la unión de empresas formada por Imesapi y Salzillo por algo más de 6,2 millones de euros. Asimismo, estas dos empresas se adjudicaron también el servicio de socorristas de 12 piscinas de verano ese mismo año, en dos lotes que suman otros 1,5 millones de euros extra. Todos estos contratos han vencido o van a hacerlo en los próximos meses, ya que tenían una vigencia de dos años prorrogables por otros dos.

Amenazas de erte. Llegados a este punto, Imesapi y Salzillo han interpretado que los dos primeros lotes que se adjudicaron (Alberto-Tenerías y Palafox) caducan el 30 de abril, por lo que han planteado un erte para los 50 trabajadores de los tres complejos que imposibilitaría su apertura desde el 1 de mayo. Asimismo, han anticipado su intención de hacer lo propio con el Siglo XXI, el José Garcés y los socorristas de las 12 piscinas municipales, con otros dos ertes de 12 meses (el máximo legal), que afectarían a otras 105 personas.

RUBÉN RUIZ

Servicios "esenciales". El ayuntamiento niega tajantemente cualquier posibilidad de cierre en ninguno de estos servicios, ya que son "esenciales" y, según la ley, las empresas concesionarias están obligadas a seguir prestándolos. Es por ello que están negociando con Imesapi y Salzillo un nuevo precio para que ambos mantengan los servicios hasta que se renueven las licitaciones.

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Licitaciones a la espera. Ahora, desde el consistorio trabajan a contrarreloj para sacar a la luz los nuevos concursos públicos que renovarán a los anteriores. El primero en salir, "en los próximos días", será el de las piscinas de verano (tanto las 12 que corresponden a Imesapi y Salzillo como las de los barrios rurales, adjudicadas a otra empresa). A este le seguirán los de los CDM Alberto Maestro, Tenerías, Palafox, Siglo XXI y José Garcés. En todos los casos se van a firmar órdenes de continuidad para que las empresas actuales sigan prestando el servicio hasta que haya un nuevo concesionario.