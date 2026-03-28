Conflicto en las principales piscinas y pabellones de Zaragoza: contratos a punto de caducar y una amenaza de cierre que el ayuntamiento descarta

¿Cerrarán los complejos deportivos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox de Zaragoza el próximo 1 de mayo? Esta es la pregunta que sobrevuela en los últimos días en el ambiente y que, a día de hoy, tiene detrás un conflicto abierto que puede acabar con una situación insólita si no se le pone remedio en poco más de un mes. La empresa que presta el servicio desde hace cuatro años, la UTE (unión temporal de empresas) Instalaciones Deportivas Zaragoza, formada por Imesapi y Salzillo, ha planteado un erte de 12 meses, el máximo legal, que afectaría a los 50 trabajadores de los tres complejos y que podría abocarlos a un cese de la actividad que, eso sí, el ayuntamiento niega tajantemente al tratarse de "servicios esenciales".

Una decisión drástica que podría tener su eco el próximo verano con los socorristas de 12 piscinas de verano y en los complejos del Siglo XXI y el José Garcés, ampliando otros dos ertes que afectarían a 60 y 45 trabajadores, respectivamente, ya que ambas empresas, en dos utes diferentes, son también las responsables de todos estos servicios.

Los primeros contratos que han caducado son los del Alberto Maestro-Tenerías (2,3 millones) y Palafox (1,1 millones), ya que Instalaciones Deportivas Zaragoza ganó ambos concursos desde el principio, mientras que los servicios tanto del Siglo XXI (1,5 millones) como del José Garcés (1,3 millones) se los adjudicó unos meses más tarde por renuncias de las empresas que se habían hecho con el contrato en primera instancia. En el caso de las piscinas, Salzillo e Imesapi son responsables de los socorristas de 12 complejos, que se adjudicó en dos lotes por una suma superior a los 1,5 millones: La Jota, La Cartuja, Miralbueno, Salduba, Torrero, Santa Isabel, Valdefierro, Actur, Ciudad Jardín, Delicias, Gran Vía y La Granja.

Situación actual

El asunto es complejo, tiene distintas versiones y, por ese tema de plazos, empieza por el Alberto Maestro, Tenerías y el Palafox. Por un lado, la empresa asegura que ya notificó hace semanas al ayuntamiento que estos dos contratos finalizan el 30 de abril y que, al no haber convocada una nueva licitación pública, dejarían de prestar el servicio a partir del día siguiente en tres de los complejos deportivos municipales más concurridos de la ciudad, especialmente el Alberto Maestro, con 800 usuarios de media al día y competiciones deportivas todos los fines de semana.

Varias usuarias acceden al CDM Alberto Maestro, este viernes. / RUBEN RUIZ

La UTE asegura además que el actual contrato ya no se puede prorrogar más, ya que en las condiciones firmadas en 2022 se establecía un límite de dos años más otros dos prorrogables, que ya se han ejecutado y que por tanto llegan a su fin este 2026. Es por ello que mandaron una carta al consistorio para alertar de la situación, y ahora ambas partes negocian una orden de continuidad, con un nuevo precio, para que Imesapi y Salzillo sigan prestando el servicio hasta que se saque a licitación un nuevo contrato, que se licitará "en las próximas semanas" según fuentes municipales.

Mientras, desde el ayuntamiento contextualizan que, al tratarse de un servicio "esencial", la empresa actual deberá seguir prestando el servicio hasta que se resuelva la situación. "En ningún caso se van a cerrar ni el Alberto Maestro, ni Tenerías ni el Palafox", insisten esas mismas fuentes, que además aseguran que, se llegue o no a un acuerdo antes del 30 de abril, la concesionaria está obligada por ley a seguir prestando los servicios.

Los posibles ertes

Sea como fuere, lo que es seguro es que Imesapi-Salzillo ya ha planteado un erte de 12 meses a los 50 empleados que trabajan en el Alberto Maestro, en el Tenerías y en el Palafox. La decisión ha sido comunicada a los sindicatos, que ya anticipan que no van a aceptar el expediente, pues no lo ven "viable jurídicamente" al no cerrar las piscinas el propietario de la instalación. Es decir, el ayuntamiento.

"La incertidumbre es máxima, porque estamos a la espera de ver si se prorroga la contrata, si se hace una nueva... Aunque el consistorio no nos ha comunicado nada y la empresa interpreta que, al finalizar su contrato, pueden irse", señalan fuentes sindicales, que tendrán una nueva reunión con la dirección en los próximos días. En cualquier caso, la plantilla es subrogable, así que, en el caso de que el erte saliese adelante, los afectados se quedarían sin trabajo durante todo un año.

Las piscinas de verano y otros dos pabellones

Pero el conflicto no acaba ahí. Y es que las dos mismas empresas también tienen concedidos varios lotes municipales que, del mismo modo que sucede con el del Alberto Maestro y el Palafox, también están a punto de caducar sin que se hayan convocado todavía los concursos públicos correspondientes.

Por un lado, está la bolsa de socorristas de hasta 12 piscinas municipales al aire libre (a excepción de las de los barrios rurales), que empiezan la temporada en verano y con una licitación que toca a su fin en mayo. Este contrato será el primero en salir a licitación, de forma inminente según el ayuntamiento, y también se firmará una orden de continuidad para garantizar el servicio hasta que haya un nuevo adjudicatario.

Noticias relacionadas

Un usuario, este viernres, en el acceso al CDM Palafox. / RUBEN RUIZ

Por otra parte, están los casos del pabellón Siglo XXI y del José Garcés, que en este caso se verían afectados algo más tarde, en junio y agosto respectivamente. Según ha podido saber este diario, la intención de Instalaciones Deportivas Zaragoza es la misma que para con el Alberto Maestro, Tenerías y el Palafox. Es decir, plantear un erte que afecte a la totalidad de las plantillas que prestan esos servicios, que afectaría a unos 60 socorristas (sin los que no pueden abrir las piscinas de verano) y a 45 trabajadores de los dos pabellones. Aunque, igual que sucede en el primer caso, el consistorio niega tajantemente cualquier posibilidad de cierre y también firmará órdenes de continuidad hasta que se renueven las concesiones.