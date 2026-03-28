La emotiva despedida de un colegio de Zaragoza a un profesor que se jubila: "Gracias por cada día compartido"

Hay profesores que, más allá de impartir conocimientos, dejan una huella imborrable en sus alumnos. Son docentes que, incluso años después de que los estudiantes hayan abandonado el colegio o el instituto, son recordados con cariño y respeto. Por eso, cuando algunos de ellos se jubilan, los centros educativos no solo pierden a un trabajador, sino también una parte de su esencia.

Eso es lo que ha ocurrido en el Colegio Sagrado Corazón Moncayo de Zaragoza, situado en la avenida Juan Pablo II, donde la jubilación de uno de sus profesores ha despertado una gran emoción entre toda la comunidad educativa. El centro ha compartido en redes sociales un emotivo vídeo en el que los alumnos despiden a Juan Carlos, quien pone fin a su etapa profesional tras años entregado a la docencia.

Un homenaje cargado de cariño y agradecimiento

La despedida se ha convertido en una gran muestra de cariño hacia una persona muy querido. A través de un mensaje lleno de afecto, los alumnos han querido destacar no solo su labor en el aula, sino también su cercanía. su sentido del humor y el recuerdo que deja entre quienes han compartido con él tantos años.

“Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por cada día compartido, por cada carcajada que nos has sacado y por dejar huella en tantas personas”, recoge la publicación difundida por el colegio en sus redes sociales.

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A ese mensaje de despedida se suman también los mejores deseos para la nueva etapa que ahora comienza: “Te deseamos que disfrutes de los momentos de esta nueva etapa, con la misma ilusión que siempre has transmitido. Por aquí, te echaremos de menos”, concluyen.