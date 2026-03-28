Parques cerrados en Zaragoza por el fuerte viento: el aviso se mantendrá durante todo el domingo

Zaragoza ya ha activado el Plan Municipal de Emergencias por las fuertes rachas de viento este sábado en la ciudad, lo que conlleva el cierre de parques entre las 12.00 y las 18.00 horas. De este modo, agentes de la Policía Local han señalizado los parques y han limitado su accceso, dando información también a la ciudadanía que se encontraba en el interior. Además, el ayuntamiento ha comunicado que mantendrá activo el plan durante el domingo, de 14.00 a 18.00 horas, teniendo en cuenta la previsión Agencia Estatal de Meteorología.

Los cierres ya son efectivos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar, que quedarán supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil. La alerta amarilla debido a las fuertes rachas de viento se centra en la ribera del Ebro y en la capital aragonesa, donde se alcanzarán los 73 kilómetros por hora.

El fuerte aire ya ha provocado la intervención de los bomberos en algún punto de la ciudad, como es el caso de la calle Carmen, donde un equipo ha tenido que intervenir por la caída de cascotes desde una cornisa.

Los bomberos intervienen en la calle Carmen, este sábado, tras caer cascotes de una cornisa. / PABLO IBÁÑEZ

Desde el ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Aviso naranja extendido el domingo

También en la ciudad de Huesca se activa un plan específico de riesgo por incidencias po viento. En concreto, será a las 15.00 horas cuando entre en marcha la alerta naranja ante la posibilidad de alcanzar rachas de 90 km/hora. También en la capita altoaragonesa se va a cerrar el parque Miguel Servet y se balizarán las zonas verdes con arbolado.

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Por su parte, la Dirección General de Interior y Emergencias ha informado que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso naranja por vientos que afectarán, desde las 00.00 hasta las 23:59 del día 29 de marzo, a Pirineo Oscense y Huesca Centro, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo. Es decir, durante toda la jornada del domingo.