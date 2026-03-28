Pizza Negra, la pizzería a domicilio con la masa más original de Zaragoza: "Entre miles de italianos, necesitas algo que te diferencie"

El panorama gastronómico de Zaragoza no deja de sorprender al personal, aportando cada día más gastronomías y variantes de los platos más típicos que uno puede degustar. La pizza llegó a España entre los años 1950 y 1960 y es sin duda uno de los favoritos del público. Su versatilidad y capacidad de combinar con cientos de ingredientes la convierten en el antojo ideal del panorama de la cocina italiana. Zaragoza es una ciudad que sabe aprovechar este potencial, por ella hablan las decenas de restaurantes que se dedican en cuerpo y alma a esta gastronomía. Pues bien, hay uno que destaca por darle una vuelta de tuerca a la estética de la pizza y servirlas con la masa teñida de un negro carbón, así como lo lees.

Esta pequeña franquicia zaragozana no es otra que Pizza Negra, cuenta con dos hornos en los que elaboran comida italiana artesanal. Ambos locales son reducidos en cuanto a espacio y están dedicados específicamente al servicio a domicilio, para llevar un pedazo de Italia a todo aquel de Zaragoza que les haga un pedido. Están ubicados en las calles Escultor Félix Burriel 7 (San José) y en Baltasar Gracián 19 (Universidad).

Pablo Lozano, fundador de Pizza Negra, atendiendo un pedido por teléfono / LAURA TRIVES

Lo cierto es que Pizza Negra viene de mucho más lejos, y aunque el producto tenga el sello italiano, su fundador es de Argentina. Pablo Lozano Salgado llegó a España en el año 2003 por la situación complicada que estaba viviendo su país y trasladó este negocio, que vio la luz dos años antes en Buenos Aires (su ciudad natal), a Zaragoza en octubre de 2012 a un pequeño horno en Félix Burriel, que anteriormente también era una pizzería. "Argentina estaba re-mal por aquel entonces. Tuve que cerrar mi pizzería allí y abrirla de nuevo", explica a este diario. Ya fue en 2017 cuando un amigo suyo "replicó" su idea y abrieron su segundo local en las inmediaciones de la avenida de Francisco Goya.

Una moda de los 90

El nombre no es casualidad y es que Pablo, junto a su hijo Fran -socio del negocio-, han llevado a lo literal su marca: todas las pizzas pueden estar hechas y horneadas con masa negra. Su elaboración, aunque requiere más tiempo para ser servida, solamente se basa en un paso: bañar la masa en un líquido con tinta de calamar y ajo picado, para que absorba todo su color y sabor. Pero esto no es una invención suya. "En Buenos Aires, en los años 90, se puso de moda la pasta y los arroces de color negro. Antes no existía eso. Cuando monté la pizzería, pensé en aplicar esa idea. Probé y funcionó bien desde el principio", relata el bonaerense.

Desde ahí, este aspecto se volvió inamovible en su carta, pudiéndose aplicar en todas sus propuestas, algo que también se convirtió en un elemento diferenciador frente al resto de restaurantes de esta especialidad. "Si tienes miles de pizzerías, necesitas algo que te diferencie. La pizza negra llamaba la atención y esa era la idea", detalla, algo que les puso en el mapa gastronómico de Zaragoza en una época en la que "todavía no había tantos italianos abiertos". Su impacto fue hasta tal punto que, tras abrirse un portal de Facebook y catapultarse aún más, decidieron irse de las redes para "vivir más tranquilos".

Pizza Negra, la pizzería que elabora la masa más original de toda Zaragoza / LAURA TRIVES / EPA

Pizza Negra solo abre tres horas al día, de 20.00 a 23.00 horas de martes a domingo, detrás hay una jornada mucho más larga y exigente. El trabajo comienza horas antes, con la compra de materia prima, la preparación de masas y la elaboración artesanal de cada producto, además de la organización del servicio. “Aunque de cara al público parezcan tres horas, en realidad son unas ocho horas diarias”, explica su responsable, que insiste en que el carácter artesanal del negocio obliga a cuidar cada paso del proceso. Una dedicación invisible para el cliente, pero clave para mantener la calidad que define a este pequeño obrador de pizzas a domicilio en Zaragoza.

Esencia y sello distintivo

La carta de Pizza Negra sorprende desde el primer vistazo por su propuesta diferencial: todas sus pizzas pueden pedirse con su característica masa negra por un suplemento de 1,50 euros, un guiño distintivo que ya se ha convertido en su sello. Esta masa lleva "un proceso más largo de elaboración", de ahí que su precio suba, y pese a que no haya "ningún tipo de pizza que no se venda", la mayoría optan por "lo clásico" y tienen un buen ritmo de producción.

A partir de ahí, el recorrido mezcla clásicos italianos con combinaciones más atrevidas, desde una cremosa Carbonara o la intensa Ibérica con chorizo y morcilla, hasta opciones más frescas como la de rúcula y jamón serrano. También destacan apuestas populares como la Hawaiana o la Cuatro Formaggi, que equilibran tradición y personalidad propia.

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Pizza Negra, la pizzería que elabora la masa más original de toda Zaragoza / LAURA TRIVES / EPA

Más allá de las pizzas, la carta gana interés con propuestas que rompen la rutina, como sus focaccias —especialmente la de autor— o la sección “Maestro Pizzero”, donde aparecen combinaciones más creativas con contrastes agridulces. Entre las más curiosas, nombres como la “Chapo Guzmán” añaden un toque desenfadado sin perder contundencia en sabores. Para completar la experiencia, las empanadillas artesanales al horno, sobre todo la de tomate, albahaca y mozzarella, se han convertido en un imprescindible ligero y muy demandado para acompañar cualquier pedido.