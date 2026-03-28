¿Qué hacen policías de Francia e Italia patrullando las calles de Zaragoza durante la Semana Santa?
Este despliegue refuerza la seguridad y estrecha la cooperación entre policías europeas, generando mayor confianza entre ciudadanos y turistas
En el marco del Proyecto Comisarías Europeas, agentes de policía de Francia e Italia colaborarán con la Policía Nacional en patrullas conjuntas en Zaragoza durante la Semana Santa, uno de los periodos con mayor afluencia turística del año.
Esta iniciativa, impulsada por la Policía Nacional, busca reforzar la atención a los visitantes extranjeros, mejorar la seguridad ciudadana y facilitar la comunicación con turistas en caso de incidencias, especialmente en zonas de gran afluencia.
Refuerzo de la seguridad en los puntos con más afluencia
Durante estas fechas, se desarrollarán en Zaragoza numerosos eventos, principalmente de carácter religioso y cultural, aunque también se celebrarán actividades deportivas de relevancia.
Los principales puntos de concentración de personas se ubicarán previsiblemente en la Plaza del Pilar y en toda la zona centro de la ciudad, con especial atención a las iglesias y centros religiosos. En el ámbito deportivo, destacan las competiciones que tendrán lugar en el Pabellón Príncipe Felipe, que congregarán a un gran número de asistentes.
Integración en las unidades de la Policía Nacional
Los agentes extranjeros realizarán los mismos servicios y con los mismos horarios que sus compañeros de la Policía Nacional, distribuyéndose en diferentes turnos junto a los efectivos de las unidades policiales en las que desarrollen su labor.
En concreto, prestarán servicio en unidades dependientes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) y la Unidad de Intervención Policial (UIP).
Este despliegue internacional no solo refuerza la seguridad durante una semana especialmente significativa para la ciudad, sino que también consolida la cooperación entre cuerpos policiales europeos, fomentando la confianza de ciudadanos y turistas en el entorno urbano.
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