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El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a la famosa actriz Toni Acosta: "Esta es tu casa"

La intérprete se encuentra estos días en la capital aragonesa y no ha dudado en acudir a uno de los locales gastronómicos más conocidos de la ciudad

La actriz Toni Acosta junto a Pepe Romeo y David Val.

La actriz Toni Acosta junto a Pepe Romeo y David Val. / Servicio Especial

Paula Marco

La gastronomía en Zaragoza atraviesa un momento dorado. Cada vez son más los restaurantes reconocidos por expertos que, gracias a su calidad culinaria, hacen de la capital aragonesa un atractivo gastronómico para zaragozanos y foráneos. Algunos de estos locales son frecuentados habitualmente por celebridades que visitan la ciudad por un motivo y otro.

Juan del Val, Gerard Piqué, Javier Gutiérrez, Samantha Vallejo-Nájera son algunas de las caras más conocidas que han pasado por la capital aragonesa en los últimos tiempos. Durante su rápida estancia en la ciudad, los famosos deciden probar la gastronomía tradicional aragonesa en los restaurantes más populares y los gerentes de los establecimientos se hacen una foto con ellos para el recuerdo.

Así fue la visita de Toni Acosta al Novo Maite Anduriña

La plaza San Pedro Nolasco recuperó en noviembre de 2025 uno de sus establecimientos más queridos: Maite Anduriña. Este restaurante, rebautizado como Novo Maite Anduriña, inició entonces una nueva etapa que mira al pasado con respeto y al futuro con ambición. Anabel Alonso, Melani Olivares o Jonathan de 'Aída' son algunos de los rostros más conocidos que han visitado este local desde su apertura.

Ahora, el Novo Maite Anduriña ha conquistado el corazón y el paladar de una de las actrices más conocidas del panorama nacional. La actriz Toni Acosta, que se encuentra este fin de semana en la capital aragonesa con motivo de su papel en el espectáculo 'Una madre de película', aprovechó su estancia en la ciudad para darse un homenaje y acudir a este restaurante, ubicado en el número 5 de la céntrica calle de San Pedro Nolasco.

"Muchas gracias por la visita, por el cariño, por tu manera de mirar a los ojos y sonreír y por tu manera de escuchar abrazando los sentimientos. Hoy hemos celebrado el día del teatro con una visita muy especial. Gracias, Toni Acosta, por venir a la que ya es tu casa", ha publicado Pepe Romeo, jefe de sala del restaurante.

Romeo como jefe de sala y el chef David Val al frente de los fogones, el restaurante ha recuperado la esencia del clásico de la plaza San Pedro Nolasco. Esta nueva etapa se articula en torno a dos menús degustación que proponen todo un viaje sensorial. Toni Acosta se decantó por el menú Anduriña, un viaje gastronómico que comienza con unos entrantes muy personales, como un gin fizz sin alcohol y una vela de mantequilla para abrir boca.

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La actriz también disfrutó de productos aragoneses con sello de calidad, como la panceta de Teruel IGP, la trucha pirenaica, la borraja o el aceite de oliva de Maella. Tampoco faltaron las propuestas más marineras como la corvina en salsa verde, merluza a la bilbaína, vieira con coliflor o ravioli de gamba roja. Para los amantes de la carne, el menú incluye platos como el milhojas de rabo de toro con espuma de foie o una reinterpretación del pato Pekín.

Pepe Romeo y David Val reciben el reconocimiento 'Guía Michelín' de Ferran Adrià.

Pepe Romeo y David Val reciben el reconocimiento 'Guía Michelín' de Ferran Adrià. / Servicio Especial

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