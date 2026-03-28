Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: "Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual"

Alfonso (pseudónimo) trabaja en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro desde hace más de 20 años y nunca había sentido lo que ahora. La actual empresa para la que presta sus servicios, Instalaciones Deportivas Zaragoza (una UTE formada por Imesapi y Salzillo), ha planteado a los sindicatos un erte que le mandaría al paro durante 12 meses, el máximo permitido, desde el próximo 1 de mayo, ya que el contrato de servicios del control de accesos, mantenimiento y socorristas caduca el 30 de abril y no ha salido a concurso público.

Una situación que ha llevado a la empresa a plantear esta situación inédita hasta ahora y que pondría en una situación muy comprometida tanto a este complejo como al de Tenerías y Palafox. En total, serían 50 trabajadores los afectados, aunque desde el ayuntamiento niegan categóricamente que se vaya a llegar a ese extremo porque la obligación legal de la concesionaria es prestar este servicio, que es "esencial", hasta que se renueve la contrata. Y en medio han quedado medio centenar de empleados como Alfonso, que forma parte de una plantilla que se va subrogando con cada nueva gestora.

"Llevo más de 20 años, he trabajado ya para tres o cuatro empresas y nunca había vivido algo igual", asegura, lamentando que el nuevo contrato no haya salido todavía a licitación. "No sabemos si es por desidia o por una maniobra que no comprendemos, pero es que no tenemos nada de información", lamenta este trabajador, que dice que tanto él como el resto de la plantilla están "viéndolas venir": "El ayuntamiento no se ha dirigido a nosotros y la empresa solo para comunicar el erte a los sindicatos".

RUBÉN RUIZ

En ese sentido, Alfonso cree que esta maniobra esconde un "pulso de la empresa", ya que los trabajadores llevan varios años demandando, incluso antes de que entrase la UTE formada por Imesapi y Salzillo, por razones de los pluses de antigüedad. "Las hemos ido ganando y sube la nómina, evidentemente. Pero la gestora cuando entró ya sabía que esto era así", añade a ese respecto.

Por el momento, lo único que sabe este empleado es que el planteamiento de la empresa es el de un erte que comenzaría el día 1 de mayo, festivo que, curiosamente, le toca trabajar. "Estamos preocupados, pero en cierto modo tranquilos porque no creemos que se atrevan a cerrar el Alberto Maestro", anticipa, recordando que por este pabellón pasan 800 usuarios al día y que, sin sus servicios, no podría abrir, dejando sin piscinas climatizadas a decenas de zaragozanos, sin competiciones deportivas los fines de semana y sin actividades como las del club de pádel.

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"Confiamos en que se acabará quedando esta empresa", subraya. Una tesis que, en principio, será así, ya que desde el consistorio están negociando un nuevo precio con la misma para que siga prestando sus servicios hasta que salga a licitación y se adjudique el nuevo contrato, algo que esperan para las próximas semanas. "Esto afectaría a muchísimas personas, no solo a los trabajadores", concluye Alfonso.