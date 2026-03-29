El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el "nuevo centro" de la ciudad: "Tiene una ubicación privilegiada"

"No es que San José vaya a ser el nuevo centro de Zaragoza, es que ya lo es". Esta frase se repite en los últimos meses entre varios profesionales del sector inmobiliario aragonés al referirse al histórico barrio del este zaragozano, que está viendo como florecen nuevas promociones de viviendas en cicatrices que llevaban años esperando su oportunidad. En el porqué del momento influyen varios factores y no es un boom calculado previamente, sino que responde a una serie de circunstancias que han confluido en el mismo momento y en el mismo lugar. El resultado es claro: es la hora de San José.

Las constructoras que trabajan en el barrio tienen claro que es el momento adecuado para apostar por esta zona tradicional de Zaragoza, incluso cuando la horquilla de precios es tan amplia que depende de la promoción que se mire pueden oscilar desde los 200.000 euros hasta los más de 760.000. "Este distrito tiene desde hace años una demanda latente de vivienda y se evidencia en la respuesta que recibe cada bloque que se impulsa. En nuestro caso, los pisos que estamos construyendo en la esquina de la avenida Cesáreo Alierta con la de San José, ya llevamos vendidas más del 50% de las viviendas. La acogida es muy buena y el ritmo de comercialización es muy positivo".

Así lo aseguran en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN las fuentes oficiales de la constructora Brial, dueña de la promoción Zentum, que contará cuando esté acabada con 108 pisos de obra nueva que cuestan entre 400.000 y 520.000 euros, pisos desde 80 a 154 metros cuadrados y que los promocionan apostando por la ubicación “privilegiada del centro de la ciudad”. Incluso con la idea de dibujar el nuevo skyline del barrio al incluir volúmenes de hasta 16 alturas, un hito en este distrito zaragozano.

Recreación de la promoción 'The Avenue', junto al colegio Agustín Gericó de Zaragoza. / Gestión Común

Concuerda con esas fortalezas que otras empresas del sector le otorgan a esta especie de nueva milla de oro de Zaragoza donde la concentración de viviendas ya previstas ronda las 300 en construcción y más de 2.000 en desarrollos próximos, por ejemplo a ambos lados del cajón ferroviario del entorno de Miraflores y La Granja. “Para muchas personas esto es el centro, un nuevo centro, porque está a cinco minutos de la plaza Paraíso en coche y mejor comunicado que otras zonas más próximas al centro y casco antiguo tradicional”, expusieron desde otras fuentes consultadas del sector inmobiliario.

La "desmitificación" de algunas zonas

Es un momento oportuno, remarcan también, porque “hay un número importante de residentes jóvenes que quieren comprarse casa en el barrio donde han nacido y crecido”. Varias generaciones que llevan años esperando una oportunidad, el despegue de la construcción que también empieza a aflorar en otras ubicaciones que no tienen tanto tirón como esta, pero que surgirán en pocos años.

Una coyuntura que se suma a la "desmitificación" sobre algunas zonas que tradicionalmente eran vistas muy lejanas respecto a la Zaragoza consolidada. "Ha habido un cambio de mentalidad. Antes la gente estaba mucho más apegada a los barrios en los que se había criado y, ahora, ya no existe ese freno a mudarse a otros puntos", analiza Juan Carlos Bandrés, presidente del clúster de la construcción de Aragón, quien incide en esa citada desmitificación: "Pasó con la avenida Cataluña, lo estamos viendo ahora en Arcosur y con estas cicatrices que había en San José, a las que las empresas le están dando un enfoque que el mercado les dice que funciona".

“Como el entorno de Santa Gema, donde se vendieron muy rápido los pisos que construimos porque también hay demanda y mucho interés en comprar vivienda”, remarcan en esa línea desde Brial, que además tiene en propiedad una de las promociones más ambiciosas de San José, los 106 pisos que levantará en los antiguos suelos de Alumalsa, junto al Canal Imperial y el barrio de Torrero, otra de las zonas emergentes en este entorno.

Promoción 'Zentum' de Brial en la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza. / Brial

Y es que son varios los alicientes que ven las empresas del sector que han contribuido al despegue definitivo, entre ellos el estreno de la prolongación de Tenor Fleta hasta el tercer cinturón sobre el cajón ferroviario de la estación de Miraflores. Su construcción ha servido para relanzar los suelos ubicados a ambos lados y para que promotoras de la ciudad se lanzaran a construir en antiguos vacíos urbanos que aún existían.

Futuros desarrollos

Es visible, por ejemplo, la construcción de pisos que hay en marcha muy cerca del parque de La Granja y que está en la propia avenida. O en los trabajos que Ebrosa está desarrollando cerca del vértice de Césareo Alierta y Miguel Servet, con la segunda fase de la promoción T-VRÈX, que en este caso contará con 32 viviendas, piscina, pistas de pádel, una sala comunitaria y zonas de juego infantil a muy pocos metros del Pabellón Príncipe Felipe, en cuya trasera existe una bolsa importante de suelos residenciales para 762 pisos de lujo que sigue esperando su momento.

Segunda fase de la promoción T-VREX, junto a Cesáreo Alierta. / Ebrosa

Así, a la espera de los nuevos desarrollos que incluyen esas cientos de viviendas pegadas al tercer cinturón, los promotores han sentido el apetito inversor en antiguos solares en desuso que ahora tienen oportunidades de negocio para construir. Otro ejemplo es el solar contiguo al colegio Agustín Gericó, que este mes ha recibido la llegada de las primeras máquinas que darán forma a la promoción ‘The Avenue’, justo enfrente de los 108 pisos de Brial en Cesáreo Alierta. Este bloque tendrá 34 pisos en el número 76 de esta avenida y alcanza los 736.000 euros el más caro, pero la comercialización ya está lanzada y al parecer el ritmo de venta es óptimo para un bloque que tendrá nueve alturas (planta baja más ocho).

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Misma motivación y mismo destinatario: esa demanda latente de un barrio que lleva años esperando este despegue inversor del sector inmobiliario. Y parece que, por fin, ha llegado.