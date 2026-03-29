El cierzo se deja notar: Zaragoza también cerrará los parques por las fuertes rachas este lunes

El cierzo seguirá soplando con fuerza durante las próximas horas. A partir de las 14.00 y hasta las 18.00, el Ayuntamiento de Zaragoza activará el Plan Municipal de Emergencias ante las fuertes rachas de viento previstas, que seguirán el lunes, por lo que el consistorio ha anunciado que mantendrá activado el plan mañana, entre las 14.00 y las 20.00 horas, pudiéndose modular según las modificaciones en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como medida preventiva, en esas franjas horarias de domingo y lunes, se cierran al tránsito los parques de la ciudad que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Además, desde el ayuntamiento se pide a la población extremar la precaución no sólo durante las horas indicadas, sino durante el resto del fin de semana, evitando transitar por zonas con gran densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

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Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.