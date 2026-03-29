Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrios ZaragozaSucesos AragónReal ZaragozaCaso ForestaliaEstación del SilencioRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

El cierzo se deja notar: Zaragoza también cerrará los parques por las fuertes rachas este lunes

Este domingo estará activado entre las 14.00 y las 18.00 horas

Un contenedor, en el suelo en Zaragoza por el fuerte cierzo, este domingo.

Un contenedor, en el suelo en Zaragoza por el fuerte cierzo, este domingo. / Pablo Ibáñez

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El cierzo seguirá soplando con fuerza durante las próximas horas. A partir de las 14.00 y hasta las 18.00, el Ayuntamiento de Zaragoza activará el Plan Municipal de Emergencias ante las fuertes rachas de viento previstas, que seguirán el lunes, por lo que el consistorio ha anunciado que mantendrá activado el plan mañana, entre las 14.00 y las 20.00 horas, pudiéndose modular según las modificaciones en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como medida preventiva, en esas franjas horarias de domingo y lunes, se cierran al tránsito los parques de la ciudad que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Además, desde el ayuntamiento se pide a la población extremar la precaución no sólo durante las horas indicadas, sino durante el resto del fin de semana, evitando transitar por zonas con gran densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Noticias relacionadas

Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: 'Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual
  2. La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia Basket de Copa de la Reina: La venganza que más duele
  3. El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el 'nuevo centro' de la ciudad: 'Tiene una ubicación privilegiada
  4. Dos encapuchados atracan con machetes un supermercado en Zaragoza
  5. Adiós a un mítico bar del centro de Zaragoza: da un giro para centrarse en el brunch y el café de especialidad
  6. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Cada vez estoy más a gusto con este equipo
  7. La nueva Romareda avanza a pasos agigantados: 11 grúas y 200 operarios para llegar a 2027
  8. El hijo del ex del Real Zaragoza que brilla en LaLiga Futures: caño de espuela y gol

Suspendido el viacrucis de El Silencio y las Esclavas por el fuerte viento en Zaragoza

Suspendido el viacrucis de El Silencio y las Esclavas por el fuerte viento en Zaragoza

El cierzo se deja notar: Zaragoza también cerrará los parques por las fuertes rachas este lunes

El cierzo se deja notar: Zaragoza también cerrará los parques por las fuertes rachas este lunes

Domingo de Ramos en Zaragoza con las palmas al son del cierzo

Domingo de Ramos en Zaragoza con las palmas al son del cierzo

Patrimonio excavará el puente romano localizado en San Miguel para descubrir nuevos indicios sobre los accesos a Zaragoza

San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario

San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario

Los sindicatos ya alertaron hace un mes del conflicto en las piscinas de Zaragoza: "No aceptaremos que la desorganización administrativa se traduzca en despidos"

Los sindicatos ya alertaron hace un mes del conflicto en las piscinas de Zaragoza: "No aceptaremos que la desorganización administrativa se traduzca en despidos"

El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente

El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente

¿A quién reclama la familia de una víctima cuando el asesino se suicida?

¿A quién reclama la familia de una víctima cuando el asesino se suicida?
Tracking Pixel Contents