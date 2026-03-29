Domingo de Ramos en Zaragoza con las palmas al son del cierzo

Y volvió la Semana Santa a Zaragoza con Jesús de Nazaret a lomos de la borrica en lo que ha sido la primera procesión de ocho días de Pasión en las calles de la ciudad. Está siendo una jornada multitudinaria que está colmando la ciudad de mayores y de pequeños con sus ramas de olivos y palmas, las cuales ha ondeado con fuerza el cierzo que esta mañana ha acompañado a la Cofradía de la Entrada de Jesús en Nazaret desde su salida de la iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano). A las 12.00 horas han comenzado la procesión sus cofrades aunque desde mucho antes se ha llenado la plaza del Justicia y sus alrededores con ganas, ilusión y también frío entre los miles de asistentes.

Entonces se han abierto las puertas del templo para dar la bienvenida definitiva a la Semana Santa. “Y Jesús se montó. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Hossana el hijo de David!”, se ha leído. Y a base de carracla han comenzado a procesionar los hermanos cofrades, de capirotes y terceroles azules y hábito blanco, hasta que el golpe de bombo y tambor ha resonado con fuerza para acompañar el paso de Jesús sobre la borrica.

Por eso ha enmudecido el público a la espera de que irrumpiera en la plaza Jesús de Nazaret, una irrupción que ha culminado con una atronadora ovación cuando justo se ha cumplido media hora desde que se abrieran las puertas de ma iglesia. Ha sido el punto de partida de la procesión aunque los pequeños preguntaran a los mayores si realmente ya había acabado mientras otros muchos marchaban de allí para seguir el paso por el centro de la ciudad con las autoridades religiosas y civiles cerrando filas.

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Es una procesión que recorre el corazón de la ciudad, desde el Coso Bajo al Coso Alto pasando por la plaza España hasta bajar a la plaza del Pilar, en un trayecto que finaliza en la misma iglesia de Santa Isabel, donde dentro de una semana partirá ya Cristo resucitado para encontrarse con la Virgen María en la plaza del Pilar. Pero, hasta entonces, todavía queda mucha Pasión en una semana de abundante devoción para zaragozanos y foráneos. Solo este mismo Domingo de Ramos van a desfilar otras ocho cofradías, a Coronación de las Espinas, la Humildad, el Prendimiento… Porque Zaragoza ya celebra su Semana Santa.