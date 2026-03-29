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La emoción se desborda en Zaragoza con la salida de La Humildad y Dulce Nombre

La hermandad ha iniciado este Domingo de Ramos su procesión desde Santa Mónica en una tarde marcada por el viento y por uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de Zaragoza, la 'levantá' de su paso a costal

Vídeo | La emoción se desborda en Zaragoza con la salida de La Humildad y Dulce Nombre

Vídeo | La emoción se desborda en Zaragoza con la salida de La Humildad y Dulce Nombre

Pablo Ibáñez

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Hermandad de La Humildad y el Dulce Nombre ha realizado en la tarde de este Domingo de Ramos su estación de penitencia con salida desde la iglesia de Santa Mónica, situada en la calle Doctor Palomar, en pleno barrio de La Magdalena de Zaragoza.

El recorrido ha comenzado a las 18.00 horas y ha tenido que incorporar algunas modificaciones debido a la alerta por fuertes vientos activada en la capital aragonesa. Esta cofradía es, además, la única de la Semana Santa de Zaragoza que porta su paso con costaleros, una singularidad que la distingue dentro de las procesiones de la ciudad.

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En imágenes | Salida de la procesión de La Humildad este Domingo de Ramos en Zaragoza

En imágenes | Salida de la procesión de La Humildad este Domingo de Ramos en Zaragoza

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En imágenes | Salida de la procesión de La Humildad este Domingo de Ramos en Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ

La salida del templo y la posterior 'levantá' del paso, acompañada por la música de la banda, se han convertido un año más en uno de los instantes más emotivos y esperados por los numerosos fieles y asistentes.

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