Gran oportunidad en Zaragoza: se vende piso con amplia terraza en Valdefierro por menos de 170.000 euros

Valdefierro se ha convertido en el barrio de moda de Zaragoza en los últimos años. Una zona situada al suroeste que durante muchos años ha vivido apartada del resto de la ciudad con un ambiente muy familiar. Las promociones inmobiliarias nacidas en los alrededores del Canal Imperial, el Alcampo de Los Enlaces y la Vía Verde han servido para cerrar una cicatriz urbana histórica. Los obreros continúan trabajando a destajo en los nuevos pisos que se están levantando en Valdefierro y acogerán próximamente a nuevos vecinos.

La llegada de nuevos habitantes a Valdefierro también ha provocado una revalorización de las viviendas situadas en la parte más antigua del barrio. Pisos situados en bloques de tres o cuatro alturas de las calles con nombre de flores o planeta. Además, el barrio espera con ansia la construcción de un nuevo puente sobre el Canal Imperial de Aragón que lo conecte con Rosales del Canal, Arcosur y Montecanal sin tener que desplazarse hasta la avenida Rodríguez Ayuso, popularmente conocida como la antigua carretera de Madrid.

Terraza ideal para reuniones

Por lo tanto, Valdefierro se ha convertido en uno de los barrios más demandados por la ciudadanía zaragozana, que se ha lanzado a la complicada búsqueda de vivienda en un contexto tan complicado a nivel nacional por la falta de oferta y unos precios cada vez más altos.

Habitación principal del piso en Valdefierro / TUCASA.COM

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una gran oportunidad de compra en este popular barrio de Zaragoza, que se ha puesto de moda en los últimos años. Se trata de un piso de 65 metros cuadrados de un solo dormitorio, un cuarto de baño, una plaza de garaje que destaca por una enorme terraza donde podrás disfrutar del aire libre por menos de 170.000 euros.

Se trata de un encantador piso situado en la parte antigua de Valdefierro, más concretamente en la calle Aries. La vivienda combina comodidad y estilo en una zona muy tranquila, pero rodeada de restaurantes, transporte público y otros servicios. El piso, que está a la venta por 168.500 euros, cuenta con un dormitorio doble, un salón-cocina amueblado y un baño completo. La estrella de la casa es sin duda su terraza interior de 23 metros cuadrados, perfecta para disfrutar de reuniones familiares, con amigos.

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El salón y la cocina están unidos en este piso de Valdefierro / TUCASA.COM

Entre las características de la casa, que incluye en el precio una plaza de garaje y un trastero en la misma finca, destacan el suelo de baldosa, ventanas de alumino climalit, calefacción y agua caliente individual de gas y un gran armario en el dormitorio principal.