Patrimonio excavará el puente romano localizado en San Miguel para descubrir nuevos indicios sobre los accesos a Zaragoza

Las obras públicas en ciudades siempre son motivo de sorpresas. Por eso con el aumento de la inversión municipal en la transformación de riberas y calles, así como el auge de la construcción privada, horadando solares en todos los distritos, está ampliando la concepción del pasado en Zaragoza. El servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Aragón se encarga de analizar estos descubrimientos que cada pocas semana se publican en los medios. Las orillas del Huerva, la plaza de San Miguel y el Coso están siendo claves para un nuevo entendimiento de la evolución histórica de la capital aragonesa.

Entre los descubrimientos más relevantes destaca el comunicado el pasado 15 de marzo en las obras de plaza de San Miguel con la salida a la luz parte de una arcada de hormigón romano (opus caementicium) a unos cuatro metros de profundidad, en la esquina con la calle Espartero.

Uno de los restos hallados en las obras de San Miguel y el Coso. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El servicio municipal de Arqueología cree que pudo ser un puente romano que refuerza la idea de que esa zona formaba parte de la ciudad consolidada desde los inicios de Caesar Augusta, y no de un barrio periférico o vicus. En este momento, según confirma el técnico de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Luis Fatás, el consistorio tiene la intención de aumentar la excavación hacia el interior de los cosos para analizar la hipótesis de que la ciudad romana podría contar con un acceso que hasta ahora no se contemplaba en los planos. «La intención es realizar nuevos sondeos para conocer cómo se relaciona el puente con la muralla que se consideraba que existía en ese punto», afirma.

Por el momento es pronto para establecer hipótesis, puesto que no está claro si la estructura descubierta es realmente un puente o un acueducto, así como el estado en el que puedan encontrarse el resto de elementos por descubrir, aunque podría estar rota por la instalación de colectores de aguas modernos.

Duque de la Victoria

El ajetreo de obras también ha permitido descubrir, también en la plaza de San Miguel, restos de la muralla medieval y de parte de la cimentación de la puerta del Duque de la Victoria, una puerta abierta en 1856 para conectar el nuevo puente de San José con la plaza. Además, en una fase previa de las intervenciones, el ayuntamiento ya había comunicado que los sondeos habían sacado a la luz suelos de época romana, parte de un pavimento andalusí del siglo XI —identificado como el patio de una casa de época taifa— y restos del alcantarillado de finales del XIX y comienzos del XX.

Fatás recuerda que ante estos descubrimientos siempre se opta por «la documentación exhaustiva». Entre otras medidas se realizan escaneos 3D para crear una réplica virtual de los restos. Así, aunque queden sellados bajo el suelo, su información permanece accesible para el futuro. Además, en ocasiones se habilitan registros para poder bajar a comprobar el estado. Es lo que sucede por ejemplo en las cloacas romanas que son accesibles desde diferentes putos de las calles actuales.

Teatro Romano

En estos momentos no se contemplan acciones como las que se realizaron con el teatro Romano, pues ninguno de los descubrimientos tiene un interés turístico por sí mismo. «Para cortar una zona del Coso bajo y crear un museo tendríamos que estar ante elementos con un interés excepcional», manifiesta.

De forma paralela, en los trabajos previos de regeneración del río Huerva se han localizado los cimientos del antiguo convento de San José y de 25 enterramientos de una necrópolis islámica del siglo X.

Además, estas grandes obras para generar zonas verdes también están permitiendo descubrir una relación mucho más profunda de Zaragoza con este río que históricamente ha sido más propensa a riadas. Así se interpretan sillares de muralla o las placas de obra que parecen destinados a contener el cauce «Estamos descubriendo muchos aspectos desconocidos sobre cómo se ha relacionado la ciudad con el río», reconocen desde el Ejecutivo autonómico.

Arco de un posible puente de hormigón romano en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

No todos los restos arqueológicos que aparecen en la ciudad acaban cumpliendo el ciclo de descubrimiento, documentación y volverse a cubrir. Algunas excepciones, más allá de las grandes estructuras, permiten integrar los restos en la arquitectura urbana contemporánea. Es el caso de la actuación reciente en una finca privada, en el paseo María Agustín, en lo que era el antiguo cuartel de la época de los Sitios. Allí se han integrado en sus niveles de garaje los muros de tierra de la muralla islámica descubierta recientes mente, sacrificando plazas de parking para conservar lienzos de cuatro metros de altura.

Desde los servicios de arqueología destacan que el futuro de estos hallazgos que acaban enterrados por la propia evolución de la ciudad pasa por la divulgación digital. Así, reconocen que se está estudiando marcar el trazado de los restos en la superficie o instalar códigos QR para que cualquier ciudadano, móvil en mano, pueda visualizar el patrimonio que descansa bajo sus pies mostrando una visión inédita de la ciudad actual.