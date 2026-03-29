Procesiones hoy, Domingo de Ramos, en Zaragoza: horarios, itinerarios y recorridos
Hasta nueve cofradías recorrerán las calles de la capital aragonesa
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
- Procesión de las Palmas.
- Paso: entrada de Jesús en Jerusalén (Hermanos Albareda, 1940).
- Recorrido: iglesia Sta. Isabel (12:00), Manifestación, Alfonso I, Coso, pl. España, Coso, D. Jaime, San Jorge , S. Vicente de Paúl, Mayor, Dormer, pl. de La Seo (Predicación 14:15), plaza del Pilar, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (15:45*).
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario
- Procesión Parroquial.
- Recorrido: parroquia de la Coronación de la Virgen (12:00), pl. Teodora Lamadrid, Mosén J. Bosqued, Laguna Azorín, Teodora Lamadrid, Pilar Aranda, Corredor Verde, Antonio Leyva, Nobel, Pilar Aranda, Mosén J. Bosqued, Iglesia de la Coronación de la Virgen. (13:30*). Cofradía de la Coronación de Espinas Vía Crucis Peana: Busto Cristo Coronado (Manuel Guiral, Pedro Fuertes, 1781). Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (18:00), avda. San Gregorio, Jesús y María, Hospital Royo Villanova, Tello Valdivieso, Del Medio, avda. San Gregorio, Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (20:30*).
Cofradía de la Coronación de Espinas
- Vía Crucis.
- Peana: Busto Cristo Coronado (Manuel Guiral, Pedro Fuertes, 1781)
- Recorrido: Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (18:00), avda. San Gregorio, Jesús y María, Hospital Royo Villanova, Tello Valdivieso, Del Medio, avda. San Gregorio, Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (20:30*).
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre
- Estación de Penitencia.
- Pasos: Jesús de la Humildad y María Sma. del Dulce Nombre (Paco Berlanga, 1994).
- Recorrido: convento de las RR. MM. Agustinas de Sta. Mónica (18:00), Dr. Palomar, Coso, Trinidad, D. Teobaldo, Sepulcro, pl. San Bruno, pl. de La Seo, Cuellar, Cisne, Dormer, Mayor, pl. Magdalena, Dr. Palomar, Convento Santa Mónica (00:30*).
Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura, San Felipe y Santiago el Menor
- Vía Crucis.
- Paso: Jesús de la Humillación (anónimo, siglo XIX).
- Recorrido: iglesia San Felipe (19:00), Fuenclara, Alfonso I, Sta. Isabel, pl. del Justicia, Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, D. Jaime, San Jorge, Eusebio Blasco, Coso, D. Jaime, Estébanes, Ossau, Méndez Núñez, Torrenueva, Iglesia San Felipe (22:30*).
Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios Procesión del Dolor de la Madre de Dios
- Peana: Cristo de Daroca (anónimo).
- Paso: Dolor de la Madre de Dios (Carlos Palao, siglo XX). Colegio Pompiliano (19:30), Arzobispo Morcillo, Gascón de Gotor, Sagasta, S. Ignacio de Loyola, paseo de la Constitución, Isaac Peral, Costa, pl. Sta. Engracia, Paseo Independencia, pl. España, Coso, Don Jaime, pl. Ariño, S. Voto, Santa Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (23:30*).
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias Procesión del Traslado
- Peana: Ecce Homo (anónimo, hacia 1500).
- Recorrido: iglesia San Felipe (19:45), Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Méndez Núñez, Ossau, Don Jaime, Puente de Piedra, Iglesia Ntra. Sra. de Altabás.
Real, Muy Ilustre, Antiquísima y Trinitaria Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena
- Vía Crucis.
- Pasos: Jesús Nazareno (anónimo s. XVII).
- Recorrido: conversión de Santa María Magdalena (Francisco Liza Alarcón, 1991). Parroquia San Miguel (20:00), San Miguel, Rufas, Coso, Josefa Amar y Borbón, Costa, pl. Sta. Engracia, p.o Independencia, San Miguel, Parroquia de San Miguel (23:20*).
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos o del Silencio y Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores
- Vía Crucis Parroquial.
- Paso: Nuestro Padre Jesús de la Agonía (anónimo, s. XVIII).
- Recorrido: iglesia San Pablo (20:00), Mayoral, pl. Santo Domingo, Predicadores, Aguadores, Casta Álvarez, Mosén Pedro Dosset, San Blas, San Pablo, Iglesia San Pablo.
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