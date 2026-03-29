El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente

La Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza-Horeca Restaurantes ha entregado esta semana sus galardones a los restaurantes con los mejores menús de la ciudad y provincia, en una gala celebrada en el Auditorio de Zaragoza que contó entre sus invitados con el prestigioso chef Ferran Adrià, encargado de recoger el premio Orgullo Hostelero en su primera edición.

En total, se concedieron 12 reconocimientos. Los restaurantes La Clandestina y Candelas se alzaron con los máximos galardones, al lograr los premios a los mejores menús de 60 y 40 euros, respectivamente.

Además, otros tres establecimientos fueron distinguidos en el concurso 'Mejor menú del día' en sus distintas categorías, en reconocimiento a su trabajo diario y a la calidad de sus elaboraciones. En la categoría de menos de 18 euros, el ganador fue Boca a Boca; en la de 18 a 25 euros, el premio recayó en Mara; y en la de 25 a 35 euros, el vencedor fue el restaurante Urola.

La Bodega de Chema es un emblemático restaurantye situado en la calle Félix Latasa. / LA BODEGA DE CHEMA / FACEBOOK

La Bodega de Chema, premiada por su excelencia en sala

En un momento marcado por la falta de profesionales en el sector, los Premios Horeca 2026 quisieron poner en valor el saber hacer en la atención y el trato al cliente con la entrega del reconocimiento al restaurante con mejor servicio de sala. El galardón ha recaído en La Bodega de Chema, un establecimiento emblemático de la capital aragonesa, con más de 50 años de vida, que desde sus inicios tiene como uno de sus platos estrella el cabrito lechal al horno.

Ubicado en la calle Félix Latassa 34, en el distrito Universidad, este restaurante destaca por una cocina tradicional mediterránea con toque de autor, en la que tradición y creatividad se combinan para dar forma a platos sorprendentes. No en vano, cuenta también con un Solete Repsol.

El cabrito lechal al horno es su plato estrella. / LA BODEGA DE CHEMA / FACEBOOK

Diferentes menús y opción vegetariana

El restaurante ofrece diferentes menús individuales y para grupos, todos ellos con opción vegetariana. Entre las propuestas individuales sobresale su menú especial, disponible todos los días tanto en comidas como en cenas, que reúne platos emblemáticos y nuevas creaciones elaboradas con productos de temporada y de proximidad.

Para abrir boca, figuran opciones tan sugerentes como el pastel de boletus y castañas sobre crujiente de puerros, mayonesa de tartufo y sésamo negro.

En los segundos, la carta incluye carnes y pescados como el solomillo de ternera a la brasa con salsa de Oporto y patatas gajo o la suprema de salmón noruego a la plancha con salsa tártara, aceite de piquillo y patatas baby a las finas hierbas. Todo ello sin olvidar su plato más característico: el cabrito lechal asado con patatas al estilo tradicional.

Por 55 euros, el restaurante ofrece el menú Excellent, que incluye aperitivo, entrante, primero, segundo a elegir, postre, postre especial para compartir, bodega, aguas minerales y café select.

Las propuestas gastronómicas incluyen opciones vegetarianas y pescados de la máxima calidad. / LA BODEGA DE CHEMA / FACEBOOK

Se trata de una propuesta basada en ingredientes de máxima calidad y combinaciones innovadoras, con platos como la flor de alcachofa confitada sobre espuma de huevo frito y sal de jamón o el pulpo a la brasa con parmentier de chipotle, aceite de pimentón y alga wakame.

Un reconocimiento a todo el equipo

Desde La Bodega de Chema subrayan que este reconocimiento de Horeca es “el resultado de un engranaje perfecto donde cada pieza es fundamental”, desde el equipo de cocina hasta el personal de limpieza y, por supuesto, el equipo de sala, que definen como “el rostro y el alma de nuestra hospitalidad”.

"Gracias a todo el equipo de La Bodega de Chema y gracias a ti por hacerlo posible con tu confianza", afirman.