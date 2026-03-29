San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario

El barrio de San José se encuentra inmerso en un renacimiento de sus aspiraciones de crecimiento que lleva años de espera por todos los proyectos fallidos que estaban llamados a ejercer de motor en su despegue. El más destacado de todos, por la ilusión que despertó en el distrito, fue la construcción de la nueva Romareda, impulsado por el Gobierno de Zaragoza de Juan Alberto Belloch en el año de la Expo, con la idea de levantar un nuevo estadio en la huerta de Miraflores. Se trataba de una iniciativa que guarda ciertas similitures con el actual, que se está construyendo en la misma ubicación que estaba el viejo campo.

El diseño del nuevo estadio, valorado en más de 100 millones de euros, corrió a cargo del arquitecto Joaquín Sicilia y solo la crisis provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dio al traste con un plan que se sostenía, fundamentalmente, con la construcción de viviendas. Entre 1.200 y 2.000 en el entorno de la huerta de Miraflores, donde se quería construir el nuevo estadio en solo dos años de obras, como el actual.

El Periódico de Aragón

También como el actual, surgió al calor de una candidatura de España para acoger un Mundial de fútbol y ser sede del mismo. En aquellos momentos, para la que anunciaron un año antes con Portugal para organizar la cita de 2018 que acabó fracasando, y terminó celebrándose en Rusia. Zaragoza necesitaba igualmente construir un nuevo estadio y este pretendía llegar a 43.000 localidades, como el actual, pero con posibilidades de ampliar hasta las 50.000.

Pero la crisis acabó aparcando este proyecto que iba a ir acompañado de un desarrollo urbanístico muy ambicioso que llamaba a atender una demanda de vivienda en el distrito (y en toda la ciudad) que la construcción de un barrio como Valdespartera (también esos años) no había cubierto y la de otros, como Parque Venecia o Arcosur no estaban en el horizonte más cercano y que han acabado ganando terreno a esta zona de Zaragoza en los últimos 15 años.

Más proyectos en el cajón

Precisamente, otro de los proyectos más importantes del pasado fue el ansiado cierre de la orla este. En este caso, al calor de otro evento que pretendía impulsar el Gobierno de Belloch (en coalición con el PAR) tras finalizar la Expo. Se trata de Expo Paisajes, una cita internacional de horticultura que contemplaba, al margen de la construcción del recinto y la celebración del propio evento, un plan urbanístico valorado en 150 millones de euros que contemplaba financiarse con una recalificación en el entorno de la Facultad de Veterinaria para construir miles de viviendas en una trasformación sin precedentes en este entorno de Las Fuentes y San José, desde el Ebro hasta ese mismo entorno de Miraflores.

Pero también fracasó: a la contestación social y la crisis se sumó el rechazo de IU y CHA en 2011, tras las elecciones municipales, que impusieron como condición ‘sine qua non’ para mantener a Belloch al frente del ayuntamiento el destierro de este evento. Y con ello, también la recalificación y la construcción de esas viviendas. Su prioridad era mirar a la ciudad consolidada, los vacíos urbanos que tenía el distrito para construir nuevos pisos y no expandirse a golpe de recalificación.

Promoción de 108 viviendas en construcción entre las avenidas Cesáreo Alierta y San José. / Pablo Ibáñez

Y más tímidamente, durante todos estos años, también había un proyecto fallido que nunca llegó a emerger pero que también supondría una creación considerable de viviendas para el barrio. Se quedó solo como idea a explorar la posibilidad de reconvertir el tramo de la carretera de Castellón que conecta el tercer con el cuarto cinturón en una avenida urbana, capaz de desarrollar muchas hectáreas de terreno que ganar para Zaragoza y restárselos a la N-232 en dirección a La Cartuja. Pero nunca se movió un papel para demostrar que era una apuesta decidida y sobre todo realizable. Y San José tuvo que esperar para ver opciones de crear miles de viviendas con ella.

La hora de San José

Llega ahora quizá la hora de San José y también la de rescatar otros proyectos ambiciosos de desarrollo que se aparcaron en su día. Parque Venecia ya es una realidad y su segunda fase se acercará todavía más a San José, con 1.115 nuevas viviendas que seguirán completando ese vacío urbano entre la ciudad y la Z-40, un crecimiento natural que está llegando por los cuatro costados de Zaragoza.

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La continuidad entre San José y Parque Venecia 2, y también con La Paz, se la dará el impulso a otros 809 pisos en el cajón ferroviario de Miraflores, entre la Z-30 y la avenida Tenor Fleta, en un recorrido residencial que seguirá hasta la trasera del Príncipe Felipe, con otros 762 nuevos hogares.