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Suspendido el viacrucis de El Silencio y las Esclavas por el fuerte viento en Zaragoza

El recorrido igualmente se realizará por el interior de la Iglesia de San Pablo

El Cristo a las puertas de la iglesia.

El Cristo a las puertas de la iglesia. / Ayuntamiento de Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El fuerte viento que continúa soplando en la ciudad de Zaragoza ha obligado a suspender el vía crucis previsto para las 20.00 del Silencio y las Esclavas. La decisión se ha comunicado este domingo por la mañana al tener previsión de que las fuertes rachas seguirán por la tarde.

Pese a la suspensión, el vía crucis se realizará igualmente en el interior de la inglesia de San Pablo.

El resto de cofradías que hoy salen en procesión miran al cielo pero, de momento, no constan más suspensiones.

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Por otro lado, el Plan Municipal de Emegencias en Zaragoza se activará de 14 a 18 horas por viento. Este dispositivo ya estuvo activo ayer sábado de 12.00 a 18.00, un periodo en el que los Bomberos de Zaragoza realizaron 12 salidas e intervenciones por viento.

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