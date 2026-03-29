Los sindicatos ya alertaron hace un mes del conflicto en las piscinas de Zaragoza: "No aceptaremos que la desorganización administrativa se traduzca en despidos"

El conflicto legal que se ha generado esta semana en los pabellones Alberto Maestro, Tenerías y Palafox de Zaragoza, tras plantear la empresa encargada del control de accesos, el mantenimiento y los socorristas un erte para la totalidad de la plantilla a partir del 1 de mayo, promete seguir coleando en los próximos días. En ese sentido, desde UGT recuerdan que ya alertaron de la situación hace casi un mes. Concretamente, fue el pasado 6 de marzo cuando la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo del sindicato emitió un comunicado hablando de la “inseguridad jurídica y legal” del medio centenar de trabajadores de la contrata, que son subrogables pero que ahora podrían quedarse un año en el paro de cumplirse el peor de los pronósticos.

Con todo, desde el ayuntamiento insisten que se trata de un “servicio esencial”, que el cierre de las instalaciones es “imposible” y que se va a firmar próximamente una orden de continuidad con la UTE (unión temporal de empresas) Instalaciones Deportivas Zaragoza, formada por Imesapi y Salzillo, con quienes se negocia un nuevo precio para garantizar la continuidad del servicio hasta que se liciten los nuevos contratos y haya un relevo en la concesión. En cualquier caso, en el escrito de hace tres semanas, UGT exigía al ayuntamiento que aclarase “públicamente” y de forma “inmediata” el calendario de actuación, además de “garantizar por escrito la continuidad del servicio y la subrogación íntegra de la plantilla”.

Ya en ese entonces, el sindicato advertía de las intenciones de la empresa, que les comunicó formalmente que no seguiría prestando el servicio desde el próximo 1 de mayo. Y fue esta pasada semana cuando planteó el erte de 12 meses (el máximo legal) para los 50 trabajadores de los tres centros deportivos municipales, que por cierto el comité de empresa rechaza al considerar que no es “viable jurídicamente”.

Pablo Ibáñez

“A fecha actual (6 de marzo) no se ha publicado el nuevo pliego de licitación; no se ha comunicado oficialmente ninguna prórroga del contrato, ni se ha garantizado formalmente la subrogación de la plantilla”, añadía UGT, que acusaba al Gobierno municipal de una “dejación de funciones”. “UGT Aragón advierte que no va a aceptar que la desorganización administrativa se traduzca en despidos, pérdida de derechos o deterioro del servicio público”, concluía el escrito.

Críticas de la oposición

El principal partido de la oposición, el PSOE, también criticó este sábado el “abandono al que el Gobierno de Chueca ha sometido a las instalaciones deportivas de la ciudad y del que ya advertimos el pasado pleno”. En ese sentido, el concejal Horacio Royo lamentó que “a la falta de inversión, de cobertura de la plantilla, se suma ahora la desidia de un Gobierno incapaz de sacar adelante un pliego después de cuatro años”. “Es una negligencia”, sostuvo.

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La situación podría no quedarse en los CDM Alberto Maestro, Tenerías y Palafox, ya que las dos mismas empresas gestionan también el Siglo XXI y el José Garcés, cuyos contratos caducan en breve, y la bolsa de socorristas de 12 piscinas de verano, y sus intenciones son las mismas. Con todo, desde el consistorio aseguran que se firmarán las respectivas órdenes de continuidad para garantizar el servicio y que en los próximos días comenzarán a licitarse los nuevos contratos.