La Aemet confirma el tiempo que hará durante los días clave de la Semana Santa en Zaragoza: cuándo se parará el viento y ¿un día a 30 grados?

Después de un inicio condicionado por las fuertes rachas de viento, Zaragoza se prepara para vivir los días principales de la Semana Santa. Ese fue el principal quebradero de cabeza para las cofradías durante el Domingo de Ramos, tanto es así que el viacrucis de El Silencio y las Esclavas tuvo que suspender su salida por las calles de la capital y otras dos procesiones -La Humillación y la del Ecce Homo- tuvieron que modificar su recorrido para tratar de esquivar el cierzo. Así, esta es la principal incógnita a despejar: ¿hasta cuándo durará el viento en Zaragoza?

Las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dan una de cal y otra de arena. El viento continuará soplando con fuerza durante varios días, pero se parará de manera abrupta para disfrutar de los últimos días de pasión. Las temperaturas irán de la mano porque cuando se detenga, el mercurio comenzará a subir hasta rozar incluso los 30 grados.

Zaragoza continuará bajo la alerta por el viento durante la jornada por rachas que alcanzarán este Lunes Santo entre 60 y 80 kilómetros por hora durante la tarde y que no bajarán durante el todo el día de los 50 km/h. Los pronósticos se recrudecen de cara al Martes Santo, donde el viento será moderado, pero con rachas de hasta 60 kilómetros desde el inicio del día y, durante las horas centrales se elevará hasta los 70-80 km de manera sostenida.

Un escenario similar se vivirá el Miércoles Santo. Las rachas serán muy fuertes (80 km/h) desde el inicio del día y solo a partir de media tarde bajará un poco la intensidad, pero continuará siendo considerable (55 km/h). Durante estos tres próximos días, las temperaturas apenas se moverán, con máximas fijas en los 17 grados y las mínimas que se moverán entre los 9 y los 10 grados.

El tiempo en Zaragoza a partir del Jueves Santo

Así hasta llegar a los días grandes de la Semana Santa. Pocos cambios traerá el Jueves Santo, tanto en el impacto del cierzo, que continuará con las ya habituales rachas fuertes de hasta 70 kilómetros por hora y amainando en el último tramo del día; como en el aspecto térmico, con 17 grados de máxima.

Donde sí comenzará a apreciarse un giro del tiempo será durante el Viernes Santo, un día de dos caras en lo meteorológico que está marcado por la procesión del Santo Entierro y la salida de todas las cofradías y hermandades de la ciudad. Comenzará el día de nuevo, según las previsiones actuales, aunque pueden cambiar con tantos días por delante, con rachas fuertes de viento, aunque en las horas centrales de la tarde se detendrá de manera abrupta. También se ganará algún grado y la máxima prevista ya será de 19 grados, dos más que el resto de semana.

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Resumen del tiempo en Zaragoza durante la semana / Aemet

El Sábado Santo se mantendrá sin que sople el aire y continuará con la escalada de la temperatura, que volverá a ganar algún grado, hasta los 24 grados, para garantizar un cierre de semana primaveral. Porque ese será el mejor adjetivo que defina al Domingo de Resurrección, donde la Aemet muestra en el horizonte otro subidón de las temperaturas hasta unos más que plácidos 29 grados que, sin previsión de que sople el aire, garantizará un final de Semana Santa ideal para vivir en la calle.