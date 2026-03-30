Comienzan las obras de asfaltado del paseo Constitución: cortes y desvíos del bus urbano hasta el miércoles

Los conductores de Zaragoza que estos días pasen por el centro de la ciudad se van a encontrar con obras en una de las principales arterias de la capital aragonesa. El desgaste del paso del tiempo, las lluvias o el elevado volumen de vehículos pesados que a diario circulan por paseo Constitución han obligado a realizar una actuación de mejora y conservación de la calzada. En concreto, se están realizando tareas de fresado y asfaltado entre la confluencia del paseo con las calles del paseo de la Mina y de la avenida de Cesáreo Alierta, y la plaza de Basilio Paraíso.

Se trata de un tramo de casi 8.000 metros cuadrados en el que se actuará entre este lunes y el miércoles, coincidiendo con las fechas previas a la Semana Santa, Las afecciones serán de 8.00 a 18.00 horas, se dejará un carril libre para vehículos menores de 3,5 toneladas, pero los autobuses urbanos deberán desviarse en ese horario porque las dimensiones de la maquinaria de asfaltado no permiten el paso en paralelo de los autobuses.

Este lunes, las obras ocupan los carriles la calzada en sentido salida de ciudad (de plaza Basilio Paraíso hacia avenida de Cesáreo Alierta), garantizando el paso al tráfico rodado de menos de 3,5 toneladas, cortando el carril bici y desviando las líneas de bus afectadas, aunque se permitirá a los buses realizar el giro a la izquierda desde Tenor Fleta (sentido salida ciudad) a Camino de las Torres.

Así, las líneas 25, 51, 38 y 40, en vez de bajar por Constitución, se desviarán por paseo Sagasta, Tenor Fleta y Camino las Torres. Allí, la 25 y 51 siguen por Cesáreo Alierta hacia San José, mientras que la 38 y 40 giran hacia paseo de la Mina. Por su parte, la línea 30, una vez alcanzada la plaza de Basilio Paraíso, regresará a Las Fuentes, en vez de Constitución, por Independencia, plaza de España, Coso y Asalto.

En imágenes I Así avanza el asfaltado del Paseo Constitución en Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El martes y el miércoles, entre las 8.00 y las 18.00 horas, se irá ocupando por carriles la calzada en sentido entrada de la ciudad (de Cesáreo Alierta hacia la plaza Basilio Paraíso. Se permitirá a los buses urbanos realizar el giro a la izquierda desde Miguel Servet (sentido Asalto) a Camino de las Torres.

Así, las líneas 25, 51, 38 y 40, en vez de subir por Constitución, una vez lleguen a Camino las Torres seguirán hasta Tenor Fleta, paseo Sagasta y plaza de Basilio Paraíso para retomar sus itinerarios. En el caso de la línea 30, llegará al centro por Asalto, San Vicente de Paúl, Coso, Plaza España, Independencia y plaza de Basilio Paraíso.

Cortes puntuales en algunos accesos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado que en momentos será necesaria la reserva de espacio en la zona de estacionamiento de la intersección con la calle de San Ignacio de Loyola. Además, como los trabajos se irán coordinando por tramos y de manera progresiva, en momentos puntuales los giros e intersecciones de la vía podrán estar inhabilitados durante momentos puntuales. Se cortarán puntualmente los accesos a las calles Mefisto, Don Hernando de Aragón, Agustina Simón y San Ignacio de Loyola, y las incorporaciones desde paseo la Mina, Mariano Escar, Isaac Peral, Juan Bruil, Arquitecto Yarza y León XIII.

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No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza recomienda y solicita a los ciudadanos que busquen itinerarios alternativos y se evite en la medida de lo posible la circulación con vehículo privado por el paseo de la Constitución durante las fechas señaladas.