La astronauta Sara García vive una "increíble" experiencia en el campo de maniobras de Zaragoza
En su formación como astronauta de la reserva, ha vivido una experiencia de adiestramiento militar en Zaragoza que ha calificado de intensa y llena de aprendizaje.
Sara García Alonso, la primera mujer española en ser seleccionada como astronauta por la Agencia Espacial Europea (ESA), ha conocido de primera mano cómo es el adiestramiento militar en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, donde ha pasado 24 intensas horas.
Una experiencia que, como ha dicho, ha sido "increíble". "Me parece increíble que hayan sido 24 horas porque he vivido tantas cosas tan concentradas que estoy procesando la información", admite a través de un video que ha colgado en su cuenta de Instagram.
La astronauta en la reserva ha está estado en San Gregorio recibiendo un particular entrenamiento que le ha acercado al día a día del Ejército.
García se licenció en Biotecnología en 2012 y terminó un máster en Investigación Biomédica y Biológica en 2013, ambos por la Universidad de León (España). Fue galardonada con dos premios diferentes por su excelencia académica. En 2018, se doctoró en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca (España) y recibió la calificación de cum laude por su doctorado, con el que ganó el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca en 2019.
En noviembre de 2022, fue seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA, convirtiéndose así en la primera mujer española en lograr este hito. Dos años más tarde, en octubre de 2024, comenzó el primero de los tres programas de formación de reserva de astronautas de dos meses de duración en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia (Alemania).
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