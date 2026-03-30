La avenida de Zaragoza que pasó de las huertas al ladrillo y vertebra un histórico barrio en crecimiento

La avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza sigue teniendo vacíos urbanos que completar. Pastillas que, por hache o por be, quedaron en el olvido. Pero ahora el apetito inversor y las tendencias del mercado inmobiliario actual, con una demanda que supera amplísimamente a la oferta, están provocando que las promotoras comiencen a recordar los suelos que tienen posibilidades en un barrio, el de San José, consolidado y con una conexión directa con el centro (algunos ya lo definen como el "nuevo centro" de la capital aragonesa) a apenas unos minutos en transporte público. Y, en todas estas circunstancias, Cesáreo Alierta es una de las arterias que más tiene que decir.

Primero, en su vertiente actual. Brial, Ebrosa o Gestión Común son solo algunas de las inmobiliarias que están apostando por las cicatrices de la avenida, con urbanizaciones ya en construcción que suman 300 pisos y con desarrollos en otras zonas, próximas, que podrían añadir hasta 2.000 más.

De vuelta a Cesáreo Alierta, los huecos existentes se explican por la transición que se hizo en la zona este de la ciudad desde el sector hortifrutícola al del ladrillo. Era la segunda mitad del siglo XX, Zaragoza recibía a miles de aragoneses del éxodo rural y hacía falta espacio donde acogerlos. Fueron las primeras grandes expansiones de la ciudad, aunque en las imágenes en blanco y negro de Cesáreo Alierta ya se aprecia que el ritmo en sus aceras no fue el mismo que en otras.

Cruce de la avenida Cesáreo Alierta con el camino Las Torres. / Pablo Ibáñez

La avenida vertebra el barrio desde el céntrico paseo La Mina hasta la carretera de Castellón, que tuvo en su día un tímido intento de transformarse en avenida urbana, cruzando vías tan significativas como camino Las Torres o la propia avenida San José. En ese segundo cruce, precisamente, está una de las promociones que darán una nueva imagen al barrio, con 106 pisos y un edificio de 16 alturas que cambiará su horizonte.

Y, si en el blanco y negro todavía se vislumbraban los vacíos de Cesáreo Alierta desde el cruce con San José hasta el paseo La Mina (las construcciones comenzaron en los 70 por los dos extremos y luego fueron surgiendo nuevas promociones hasta completar, o casi, cada lado), en el color quedan pendientes desarrollos que estirarán la ciudad hacia la Z–30 por su orla este, como la trasera del Príncipe Felipe, que forma vértice con el tercer cinturón y la citada avenida.

Cruce de las avenidas Cesáreo Alierta y San José, en 1978. / G. A. Z. A.

Y eso que la historia de Cesáreo Alierta pudo ser bien distinta. Como en muchos rincones de la ciudad, el papel del tren fue clave también para el barrio. En este caso, con la estación de Utrillas, ahora reconvertida en plaza. El tirón de la industrialización fue el otro gran motor para su consolidación durante la primera mitad del siglo pasado. Zaragoza crecía y necesitaba urbanizar. A finales de los 60 se planteó una autopista de doble carril que conectase la carretera de Castellón con el centro de la ciudad, aunque en primera instancia solo se hizo hasta el cruce con San José, para prolongarse posteriormente.

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Este eje, entonces conocido como Marina Moreno en honor a la falangista zaragozana, siempre fue completándose a trozos, combinando solares, viejas acequias y asfalto. De ese entonces quedan todavía los vacíos que hoy comienzan a despertar y que prometen revitalizar la avenida Cesáreo Alierta y, con ella, todo el distrito de San José.