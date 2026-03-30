Chueca lamenta que el Papa no visite la basílica del Pilar en este viaje: "Ya habrá ocasión"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado que el Papa no venga a Zaragoza y visite, al menos, la basílica del Pilar en el viaje que realizará en junio a España y que le llevará a Madrid, Barcelona y Gran Canaria. "Ya habrá ocasión", ha confiado, con motivo de la celebración del bimilenario de la vista de la Virgen María a Santiago Apóstol, que será en el 2040.

"Hemos insistido hasta el último momento para que esto fuese posible y de hecho me consta según me han hecho saber que tuvo encima de la mesa, la semana pasada, el expediente en el que podía haber una parada en Zaragoza, pero definitivamente cuando se ha cerrado el viaje, han descartado Zaragoza". De este modo, el León XIV realizará el viaje planeado inicialmente entre Barcelona, Madrid y Canarias, ya que por "temas operativos, logísticos y de tiempo, la Conferencia Episcopal ha definido que sea así".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha lamentado "como no puede ser de otra forma" que no visite Zaragoza y la basílica del Pilar. "Nos hacía muchísima ilusión que Su Santidad pudiese venir a visitar a la Virgen del Pilar y que, aunque fuesen unas horas, pudiese parar en Zaragoza porque no iba a ser más que cuestión de horas la única posibilidad que se abrió, pero si no ha podido ser, esperaremos con ilusión a que vuelva en otra ocasión a Zaragoza".

La alcaldesa ha explicado que se están con los preparativos de la celebración del bimilenario en 2040 de la llegada de la Virgen a Zaragoza, que "fue el motivo de la fundación y origen de la Virgen del Pilar. "Estoy convencida de que en estos próximos años habrá ocasión para que Su Santidad pueda acercarse a visitar a la Virgen del Pilar", ha recalcado.