La emergencia por fuertes rachas de viento en Zaragoza se mantiene este martes: se han registrado 25 incidencias desde el sábado

Después de tres días con fuertes rachas de viento en la capital aragonesa, el cierzo continuará soplando con virulencia también este martes, según la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene la alerta amarilla para toda la ribera del Ebro. Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá activo este martes el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ), en concreto entre las 8.00 y 19.00 horas, si bien podría modularse en función de la evolución. El nivel amarillo se da cuando las rachas se sitúan entre 70 y 90 kms/ hora.

Este lunes se ha desarrollado con normalidad, según fuentes municipales, mientras que durante todo el fin de semana se han atendido de media 25 servicios diarios relacionados con el tiempo. Como medida preventiva, durante la activación del plan, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

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En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.