Un antiguo mercado del Barrio Jesús renace como hogar de artesanos y artistas: así ha sido la transformación tras 20 años de abandono

Aunque hay mercados que siguen vivos y cuyos puestos aguantan, aunque no con el lustre de antaño, la dura realidad es que hay alguno de estos espacios que llevan tiempo cerrados y en desuso en Zaragoza. En su momento, los mercados se convirtieron en el ágora de los barrios, el lugar en el que la gente, sobre todo ellas, se encontraban cada día haciendo la compra. Hoy en día son sinónimo de calidad y casi un elemento exótico en las ciudades para mucha gente si es que su actividad no se ha reconvertido en otra cosa, como es el caso del protagonista de esta historia. En un rincón del barrio Jesús ha abierto hace poco un lugar llamado Estación de Artistas y donde antes se vendía pollo y verdura fresca, ahora han encontrado su lugar varios artistas locales.

Alberto es el hombre detrás de esta idea que ha dado vida a un espacio que llevaba 20 años abandonado en la calle Estación. Aquí estaba el mercado de la Estación en el que llegó a haber 24 puestos pero que cerró en 2005 con apenas un par de detallistas prestando servicio. Después de mucho buscar, Alberto y su pareja, joyero artesano, dieron con este enclave y decidieron que era el mejor lugar para emprender su aventura.

Interior del mercado de la Estación antes de la reforma. / SERVICIO ESPECIAL

Así, la Estación de Artistas surge de la necesidad de encontrar un local en el que Luis pudiera continuar con su marca de joyería artesana, Golpe. “Buscaba sobre todo un espacio con luz natural porque me paso muchas horas en el taller y si no se hace muy cansado”, explica él. Alberto añade que entonces pensaron en buscar un lugar que pudieran compartir con otra gente, con más creadores y artesanos, para conseguir una vía de ingresos extra y así evitar que el coste del local se comiera el resto de ingresos.

Buscando por internet encontraron el antiguo Mercado de la Estación. Aquello fue hace cuatro años. Los trámites para comprarlo se prolongaron durante dos años porque al ser muchos los propietarios originales del inmueble, costó convencer a algunos de ellos y hacer todo el papeleo. Después han sido dos años de obras para convertir un viejo mercado de barrio en un espacio moderno y funcional y, como buscaban, lleno de luz. “Todo lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho nosotros, pero aún así ha costado más de lo que pensábamos de inicio”, reconoce Alberto.

Así ha quedado el interior del antiguo mercado de la Estación. / Jaime Galindo

En total son seis los espacios disponibles en la Estación de Artistas, que recibe este apellido porque el objetivo de sus impulsores es que albergue, sobre todo, a creadores locales. Así, Luis ocupó uno de los espacios. Cuenta con una zona de exposición y con un taller. El ‘vocal coach’ Sergio Sanz, conocido por aparecer en programas como Jotalent, de Aragón TV, tiene aquí su estudio de técnica y voz. Y la pintora Sara Lugo también cuenta con su propio lugar de trabajo en este antiguo mercado, ahora rehabilitado. Además, en mayo abrirá Aranzazut un taller de arte, por lo que solo quedarán dos por alquilar: el que da a la calle, que se alquila por 380 euros más IVA, y otro más que cuesta 315 euros. Precios mucho menores que en cualquier otro local a pie de calle y a tan solo 10 minutos de la plaza del Pilar.

Cuando entraron al mercado por primera vez, todo estaba como cuando cerró el mercado. Las balanzas de las carnicerías colgaban todavía del techo. Los calendarios se habían quedado atascados en una página de hace 20 años e incluso hasta una figura de San Pancracio permaneció durante todo el tiempo sin nadie al que tener que dar fortuna ni prosperidad en los negocios. Hoy el mercado luce bien diferente. Todo es nuevo y el espacio cuenta con un estilo limpio y vanguardista muy nórdico. Y la luz natural la han conseguido gracias a la apertura del lucernario que estaba cegado y que se abre ahora al patio interior de la manzana de viviendas. También se ha conservado en algunas partes el suelo original, así como algunos apliques y fluorescentes.

Estació de Artistas en el mercado de la Estación. / Jaime Galindo

Los artistas, además de contar aquí con sus propios estudios a un precio por debajo del de mercado disponen de otros servicios como baños, una cocina en la que poder prepararse café o calentarse la comida y una gran zona común abierta en la que pueden hacer talleres o exposiciones. “Ellos se gestionan. Si alguno lo necesita lo dice y ya”, explica.

Noticias relacionadas

Así, el cierre del antiguo mercado de la Estación hace ya más de 20 años se ha conseguido por fin revertir en forma de espacio de creación. Se recupera así un lugar que el barrio había perdido y vuelve a subir una persiana que los vecinos llevaban mucho tiempo sin escuchar cómo se levantaba.