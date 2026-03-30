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El matadero de Mercazaragoza, "joya de la corona", en peligro: el PSOE exige al ayuntamiento una actuación "activa"

El grupo socialista presentará una moción en el pleno municipal de abril para impulsar medidas que garanticen la continuidad del matadero de Mercazaragoza, una infraestructura clave para el sector agroalimentario.

Acceso a Mercazaragoza.

Acceso a Mercazaragoza. / Mercazaragoza

El Periódico de Aragón

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ZARAGOZA

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha advertido este lunes de la situación “preocupante” que atraviesa Mercazaragoza, sobre todo su matadero, y ha responsabilizado a la alcaldesa, Natalia Chueca, de una gestión que, a su juicio, pone "en riesgo" más de 80 empleos.

Ranera ha anunciado el registro de una moción para su debate en el pleno municipal de abril con el objetivo de impulsar medidas que garanticen la continuidad de la actividad del matadero, una infraestructura con más de 50 años de historia que considera “una joya de la corona” del sector agroalimentario local.

Según ha señalado, la situación actual responde a una “incapacidad de gestión” del equipo de Gobierno municipal, al que acusa de haber permitido un "progresivo deterioro" por falta de inversión, estrategia y seguimiento, lo que ha derivado en "pérdida de actividad, de abastecedores y en un aumento de la incertidumbre laboral".

La portavoz socialista ha defendido la importancia de Mercazaragoza como garante del abastecimiento alimentario, así como ha recordado el papel desempeñado durante la pandemia.

Al mismo tiempo, ha insistido en la necesidad de mantener tanto la actividad empresarial como las condiciones laborales actuales de la plantilla.

La moción presentada por el grupo socialista insta al Gobierno municipal a recuperar la actividad del matadero, reforzar la confianza del sector y garantizar los derechos laborales de los trabajadores, además de diseñar una estrategia que asegure la sostenibilidad económica del complejo a medio y largo plazo.

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El PSOE también ha subrayado la responsabilidad del ayuntamiento como socio mayoritario de Mercazaragoza, con el 51 % de participación, y le ha reclamado una actuación “activa” para corregir la situación y evitar un mayor deterioro de este servicio estratégico para la ciudad. 

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