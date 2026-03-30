Los mercados de barrio de Zaragoza están cambiando: más demanda, menos cierres y nuevos emprendedores

El bullicio en el mercado Delicias de Zaragoza es constante. Entre las calles de sus puestos, el trajín del ir y venir de gente y carritos de la compra no cesa. Hay esperanza: los mercados de abastos vuelven a estar de moda y los puestos que echan la persiana ya no lo hacen de forma definitiva, sin fecha de reapertura, al menos no tantos. Aunque el balance de los últimos años deja un saldo negativo en la capital aragonesa, los detallistas aseguran que hay un cambio de tendencia. «Hay más demanda y empieza a haber movimiento. Antes se cerraba un puesto y no sabías cuándo iba a volver a abrir; eso ahora no está pasando», aseguran desde la Federación de Asociaciones de Galerías de Alimentación y Mercados Detallistas de Zaragoza (Zamas).

En Zaragoza hay 35 mercados de abastos repartidos por los barrios. Hace una década había 46 y, en 2008, el gran año para la capital gracias a la celebración de la Expo Internacional del Agua, eran 60. Si uno echa la mirada unos años más atrás, podrá comprobar que, allá por 2003, eran hasta 73 las lonjas que abrían cada mañana en la capital aragonesa.

El último cierre

La última en cerrar fue la de Leyva, en el barrio Oliver, situada entre las calles Antonio Leyva y San Benito. «Se esperaba porque solo quedaba un bar abierto y así es muy difícil sobrevivir. Lo importante en un mercado es que haya movimiento y eso se consigue cuando hay varios puestos operativos», explica Ana Pilar Burgos, de Zamas.

Ofertas en el Mercado Delicias de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Superada la mala noticia, insisten desde esta asociación de mercados privados en que se ha detectado un cambio de tendencia. «Es cierto que hay un problema de mano de obra y de relevo generacional, pero aquellos que quieren dedicarse a estos oficios saben que en los mercados tienen una oportunidad», explica Burgos, que admite que entre los alicientes de los nuevos detallistas se encuentra el precio. «Hay algunos mercados en los que los alquileres son únicamente los gastos de comunidad», indica.

El coste de mantener un puesto

El coste es uno de los principales motivos por los que, parece, están resurgiendo los mercados de abastos. «Alquilar o comprar un local a pie de calle , aunque te da más visibilidad, es muy caro y muchos de los que quieren emprender ven las lonjas como una oportunidad porque, al compartir los gastos con el resto de detallistas, la factura final es más baja», añade Burgos, que admite que la llegada de población migrante también está beneficiando al sector y que cada vez son más las tiendas con comida tradicional de sus países o productos que cumplen sus ritos, como el sacrificio halal.

En cuanto al perfil, explica, los detallistas rondan los 40 y 50 años, con experiencia laboral previa, y optan por emprender en solitario.

El 'top' está en Delicias

En el 'top' de los mercados de barrio destacan, además del Mercado Central y el de San Vicente de Paúl (los dos públicos), el de Ciudad Jardín, el de la calle Delicias o el de Puerta Sancho, señala Burgos, que insiste: «Hace no mucho, cuando se cerraba un puesto, temías que no volviera a abrir, pero ahora esa sensación ha cambiado porque estamos viendo más traspasos y eso es una buena señal».

Otro de los motivos que están permitiendo mejorar las expectativas tiene que ver con las ayudas municipales, que sirven de empujón para aquellos que quieren emprender, lo que ha permitido reactivar los mercados de barrio, aseguran.

Mercado Delicias de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

También influye la modernización de un sector al que le ha costado subirse al carro de las nuevas tecnologías. «Ahora se ofrecen alternativas para hacer la compra por internet o por WhatsApp, con la opción de recoger en el puesto o de enviar el pedido a domicilio, y esto ha permitido retener a una parte importante de la clientela y atraer a los jóvenes», apunta la representante de Zamas.

La demanda va por barrios

La situación es muy distinta según el barrio que se mire. El Centro lidera el número de lonjas con ocho abiertas, tras el cierre de hasta cuatro en los últimos años. Le sigue el barrio de Las Fuentes, con seis y un único cierre, mientras que en San José y Delicias son cinco los mercados que sobreviven tras el cierre de siete lonjas en ambos distritos. En el Arrabal resisten dos, los mismos que en Casablanca o el Centro Histórico, mientras que en la Almozara o la Romareda solo queda uno abierto.

En cuanto a los puestos, las fruterías ganan por goleada y representan el 20 % del total, según los datos facilitados por Zamas, seguidas muy de cerca por las carnicerías (17 %) y las pescaderías (14 %). Las pollerías y las charcuterías representan el 10 % y, ya a mucha distancia y de forma residual, aparecen los puestos de menuceles, encurtidos y los bares.