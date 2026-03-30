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La peligrosa maniobra de un usuario de Bizi Zaragoza que obliga a un coche a frenar en seco para evitar un atropello

Los hechos han sido grabados por una cámara de salpicadero y compartidos en redes sociales

La peligrosa maniobra de un usuario de Bizi que obliga a un coche a frenar en seco para evitar un atropello.

La peligrosa maniobra de un usuario de Bizi que obliga a un coche a frenar en seco para evitar un atropello. / INSTAGRAM / DASHCAM.ESP

Luis Alloza

Zaragoza

Un vídeo grabado por una cámara de salpicadero y compartido en redes sociales en la cuenta de dashcam.esp ha vuelto a poner el foco sobre los riesgos de una mala conducta vial en las calles de Zaragoza. En las imágenes, grabadas en el barrio de La Almozara, se observa cómo un ciclista usuario del servicio municipal Bizi irrumpe de repente en la calzada, obligando al conductor de un turismo a frenar en seco para evitar atropellarlo.

El suceso, que por fortuna terminó sin daños personales, ha generado comentarios en redes por la temeridad de la maniobra y por el peligro que entrañan este tipo de infracciones, tanto para el propio ciclista como para el resto de usuarios de la vía.

Aparición repentina

En el vídeo, el ciclista aparece de forma inesperada en la trayectoria del vehículo, dejando al conductor con muy poco margen de reacción. Sus rápidos reflejos evitaron que la situación acabara en accidente, aunque en las imágenes se aprecia con claridad la tensión del momento.

Este tipo de escenas no son un caso aislado y demuestran la importancia de respetar las normas de circulación, especialmente en ciudades donde conviven peatones, bicicletas, patinetes, motos y coches en un espacio muy reducido.

Un riesgo que puede acabar en tragedia

Aunque en esta ocasión todo quedó en un susto, este tipo de infracciones pueden tener un desenlace mucho más grave. Una incorporación indebida, un cruce sin comprobar el tráfico o una maniobra imprudente pueden provocar accidentes de consideración, con consecuencias graves para todos los implicados.

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La circulación en bicicleta exige prudencia, anticipación y cumplimiento de las normas. Más aún cuando se trata de servicios de uso público como Bizi, muy extendidos en Zaragoza y utilizados a diario por vecinos y visitantes.

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