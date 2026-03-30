Primer paso para poner fin al conflicto de las piscinas de Zaragoza: el ayuntamiento licita el primer contrato por 11,4 millones

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca acaba de dar el primer paso oficial para zanjar el conflicto de las piscinas de Zaragoza, apenas una semana después de que la gestora de varios de estos servicios, la UTE que forman Imesapi y Salzillo, plantease un erte que afectaría a 50 trabajadores de los CDM Alberto Maestro, Tenerías y Palafox y que, después, quería replicar en el Siglo XXI y el José Garcés (45 empleados) y en los 60 socorristas de hasta 12 piscinas de verano. Ahora, desde el ayuntamiento se ha aprobado sacar a concurso, por algo más de 4,5 millones, este último servicio, que caducaba este año, igual que los de los pabellones (taquillas, mantenimiento y socorristas).

De hecho, esa era la razón a la que se acogía la UTE para cesar la actividad, con amenazas de cierre de las instalaciones ya desde el 1 de mayo en el caso del Alberto Maestro, el Tenerías y el Palafox. Desde el consistorio se ha especificado que en las próximas semanas se van a firmar las órdenes de continuidad correspondientes para que ninguna de estas instalaciones cierre en ningún momento. Asimismo, ha explicado que también sacará a concurso los servicios de control de acceso, mantenimiento y socorristas de los cinco Centros Deportivos Municipales. Por otra parte, en la misma licitación de los socorristas de verano se incluye, en otro lote, el control de accesos y mantenimiento de las piscinas, por 6,9 millones. En total, 11,4 millones.

Acceso a las piscinas Alberto Maestro de Zaragoza. / Rubén Ruiz

Cabe recordar que estas dos empresas, Imesapi y Salzillo, gestionan desde 2022 varios de los contratos de las instalaciones deportivas municipales. Como adelantó este diario el pasado sábado, el conflicto nace por ese erte total, de 12 meses, planteado por la UTE, lo que ponía en entredicho el futuro más inmediato de algunos de los pabellones y las piscinas municipales más concurridas. En cambio, desde el ayuntamiento incidían en que, al tratarse de un "servicio esencial", la empresa no podía dejar de prestarlo.

En cualquier caso, la previsión ahora es cerrar esas órdenes de continuidad, cuyo precio se está negociando, y que supondrán que Imesapi y Salzillo sigan gestionando hasta que se adjudiquen los nuevos contratos, para "garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones". En el caso de las piscinas de verano, las licitaciones tendrán una duración de cuatro años, con una posible prórroga de uno más.

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Este mismo lunes, UGT (que ya había alertado hace un mes de la situación), ha emitido un comunicado asegurando que el servicio estaba en un "vacío legal", acusando al ayuntamiento de "falta de planificación" y exigiendo que se garantice el empleo de todos los trabajadores, que están subrogados. El sindicato también anticipaba, eso sí, que iba a solicitar la retirada del erte planteado por la gestora al considerarlo "contrario a derecho".