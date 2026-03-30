Procesiones hoy, Lunes Santo, en Zaragoza: horarios, itinerarios y recorridos
Hasta siete cofradías recorrerán las calles de la capital aragonesa
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario
- Vía Crucis ParroquiaI.
- Peana: Cristo de la Paz (Casabona y Marzal, 2003).
- Recorrido: parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (19:00), Federico Ozanam, Orión, Aldebarán, Fca. Millán, F. Ozanam, pl. Inmaculada, Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (21:00*).
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores Procesión del Recuerdo
- Peana: Madre de la Divina Gracia (M. Ángel Domínguez Velázquez, 2021).
- Recorrido: iglesia de Ntra. Sra. de Gracia (20:00), Ramón y Cajal, Dr. Valcarreres, Casa Jiménez, Bilbao, Canfranc, pl. del Carmen, pl. de Salamero, Tte. Cnel. Valenzuela, Alfonso I, Candalija, Temple, Iglesia de Sta. Isabel de Portugal (23:00*).
Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto
- Vía Crucis Parroquial.
- Pasos: Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro (David Valenciano, 2017) y Smo. Cristo de la Acogida (anónimo, s. XIX)
- Recorrido: Parr. de S. Lamberto (20:00), c.o del Pilón, Lago de Barbarisa, Ibón de Catieras, Ibón de Astún, Lago de Coronas, c.o del Pilón, Ibón de Armeña, Ibón de Estanés, Ibón de Armeña, Ermita de S. Lamberto, Vistabella, Mayor, c.o del Pilón, parr. de S. Lamberto (22:30*).
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz Procesión del traslado del Cristo
- Paso: Cristo de la Exaltación (R. Flecha Barrio, 1993).
- Recorrido: parr. Sta. Gema (20:30), p.o del Canal, La Vía, Asín y Palacios, Fco. de Borja, D. Miral, P. Cerbuna, Corona de Aragón, Hernán Cortés, avda. C. Augusto, Dr. Valcarreres, pl. Salamero, Tte. Cnel. Valenzuela, pl. España, D. Jaime, Mayor, pl. Sta. Marta, R. Maestranza de Caballería (00:45*).uadores, Casta Álvarez, Mosén Pedro Dosset, San Blas, San Pablo, Iglesia San Pablo.
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista
- Vía Crucis.
- Peana: Cristo de las Siete Palabras (Taller de Jesús Fernández, 2001).
- Recorrido: iglesia de S. Gil Abad (20:45), D. Jaime, pl. J. Sinués, San Andrés, San Jorge, Refugio, Dormer, Pabostria, Deán, pl. San Bruno, pl. de La Seo, D. Jaime , M. Núñez, Libertad, Cuatro de Agosto, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:15*).
Cofradía de Jesús Camino del Calvario Procesión de las Tres Caídas
- Peana: Jesús en su Primera Caída (M. Reina, 2013).
- Pasos: La Caída del Señor (Arte Cristiano de Olot, 1941) y Jesús con la Cruz a Cuestas (Tomás Llovet, 1818).
- Recorrido: Basílica parr. Sta. Engracia (21:00), Costa, Isaac Peral, San Miguel, Cinco de Marzo, plaza Salamero, Iglesia de Santiago (Predicación de las Tres Caídas), pl. Salamero, Azoque, Casa Jiménez, paseo Independencia, pl. de Santa Engracia (00:35*).
Real, Muy Ilustre, Antiquísima y Trinitaria Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena Procesión del Nazareno
- Pasos: Conversión de Santa María Magdalena (Francisco Liza Alarcón, 1991) y Jesús Nazareno (anónimo, s. XVII).
- Recorrido: parroquia de S. Miguel (21:15), San Miguel, Rufas, Coso, Cadena, Reconquista, Heroísmo, pl. Magdalena, Mayor, S. Vicente de Paúl, San Jorge, Méndez Nuñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*).
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