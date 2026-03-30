UGT exige que se garantice el empleo en dos piscinas de Zaragoza: "El servicio está en un vacío legal"

El conflicto por las piscinas de Zaragoza va escalando en tensión en las dependencias municipales. Desde que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Piscinas Zaragoza, formada por Salzillo Servicios Integrales e Imesapi, comunicó el pasado 26 de marzo el inicio de un erte que afecta a 50 trabajadores se han sucedido las dudas y las reacciones, sobre todo tras conocerse que esta medida alcanza a la totalidad de la plantilla de los centros deportivos municipales Alberto Maestro y Palafox. Ante esto, desde UGT Aragón han exigido la retirada inmediata del expediente por considerarlo "contrario a derecho".

El origen del conflicto radica en la finalización del contrato de gestión. La UTE, actual adjudicataria de los servicios de socorrismo, mantenimiento y control de accesos, ha anunciado formalmente que dejará de prestar el servicio el 30 de abril de 2026. Según la empresa, el fin de la relación contractual conlleva el cierre de las instalaciones a partir del 1 de mayo, una postura que el sindicato rechaza al considerar que la extinción de un contrato no justifica un erte de este tipo. Por otro lado, desde el consistorio confían en que se pueda mantener el servicio sin interrupción.

Falta de previsión administrativa

Desde la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT han denunciado este lunes "una grave situación de inseguridad jurídica y laboral" sobre todo al señalar que el Ayuntamiento de Zaragoza no activó a tiempo los mecanismos de la ley de contratos del sector público para garantizar la continuidad que prometen. Por eso recuerdan que a día de hoy "no se ha publicado un nuevo pliego de licitación ni se ha comunicado oficialmente una prórroga", lo que deja el servicio en un vacío legal.

El sindicato recuerda que la ley (específicamente en su artículo 28) obliga a las administraciones a planificar con antelación para evitar interrupciones en los servicios públicos. Por ello, sostienen que el posible cierre el 1 de mayo no es un imprevisto, sino una falta de diligencia en la gestión tanto del ayuntamiento como de la empresa concesionaria que se encarga del servicio de control de accesos, mantenimiento y socorrismo.

Protección de la plantilla

De forma paralela, UGT Aragón ha solicitado al consistorio que aclare públicamente el calendario de actuación y garantice por escrito la subrogación íntegra de los trabajadores. Se trata de una plantilla con una edad media de 45 años y cargas familiares, cuya estabilidad pende ahora de un hilo.

Actualmente se ha iniciado el periodo de consultas del erte. Una vez transcurrido este plazo, el sindicato ha advertido que tomará todas las medidas legales oportunas si no se garantiza el empleo y la apertura de los centros deportivos.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han indicado que se está trabajando para sacar a la luz los nuevos concursos públicos que renovarán a los anteriores. El primero en salir, "en los próximos días", será el de las piscinas de verano (tanto las 12 que corresponden a Imesapi y Salzillo como las de los barrios rurales, adjudicadas a otra empresa). A este le seguirán los de los CDM Alberto Maestro, Tenerías, Palafox, Siglo XXI y José Garcés. En todos los casos se van a firmar órdenes de continuidad para que las empresas actuales sigan prestando el servicio hasta que haya un nuevo concesionario.